https://ria.ru/20240305/veniki-1928544342.html

Фирма веники — вяжет: как малый бизнес производит товары для бани

Фирма веники — вяжет: как малый бизнес производит товары для бани - РИА Новости, 05.03.2024

Фирма веники — вяжет: как малый бизнес производит товары для бани

Для России банные процедуры – не просто гигиена, а ритуал и даже философия. Например, если вы захотите купить веник для бани – тот ни в коем случае не должен... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T11:23

2024-03-05T11:23

2024-03-05T11:23

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бизнес

предприниматели

маркетплейс

дубна

московская область (подмосковье)

якутск

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Для России банные процедуры – не просто гигиена, а ритуал и даже философия. Например, если вы захотите купить веник для бани – тот ни в коем случае не должен быть случайным набором веток.Секрет правильного веникаПравильный веник для бани наполняет парную не только особым ароматом, но и, если верить народной медицине, обладает терапевтическим действием. Прутья для веника должны быть гибкими и эластичными, а собирать их надо до Ильина дня в августе, пока ветви наполнены полезными веществами. Лето – идеальное время, когда заготавливают веники для бани. Собранные прутья должны храниться в определенных условиях – ни в коем случае не в мешке. А место сбора прутьев для правильных веников для бани обязательно должно быть экологически чистым."У нас есть свои сборщики, которые заготавливают дуб, березу. Что-то поступает из Нижегородской области, что-то из Башкортостана", – рассказывает владелец производства товаров для бани "Банный терем" Олег Нестерук.Этапы становленияОфис предприятия расположен на окраине Химок. Первое, что обращает на себя внимание – густой и очень приятный запах эфирных масел для бани. Владелец рассказывает, что офис делит помещение со складом готовой продукции, где, помимо эфирных масел, хранятся травы для бани, настои-ароматизаторы, скрабы, специальное банное мыло.Но хранятся на складе не только душистые аксессуары для бани. Конечно же, там можно найти и веники."Береза и дуб – два основных типа веника. На любителя есть изделия из трав. Кто-то любит чабрец, кто-то – мяту, кто-то заказывает для бани эвкалиптовый веник", – рассказывает Олег Нестерук.Банным бизнесом он начал заниматься 15 лет назад, когда российских производителей товаров для бани было еще не так много."Я – бывший офицер-ракетчик. После увольнения из армии сначала работал наемным сотрудником – занимался продажами в медицинской компании, потом стал совладельцем гомеопатического производства. Спустя какое-то время мы с другом решили организовать cвое дело – производство товаров для бани", – вспоминает Олег.Друг и партнер по бизнесу Глеб Гаврилин был из династии ученых-химиков, и так получилось, что он решил развивать свое инновационное химическое производство и ушел из банного бизнеса. Я решил продолжить и развивать дело самостоятельно."Вначале у нас были только травы для бани и эфирные масла. Потом мы начали делать ароматизаторы. Теперь мы освоили новое направление – шьем разные изделия для бани: шапки, халаты, коврики, рукавицы – абсолютно все. Наборы подарочные для бани начали делать", – говорит Олег Нестерук.Сейчас производство, по словам руководителя, переживает новый виток роста. Это связано с покупкой специальной вышивальной машины, которая наносит рисунки на ткани."С появлением вышивальной машины ассортимент наших товаров значительно расширился, появилась возможность делать индивидуальные вышивки для наших клиентов с их фирменным логотипом", – рассказывает Олег.Страховка для оборудованияВышивальная машина работает в соседнем помещении, где мы беседуем."Логотип присылается, мы его переводим в специальную программу, чтобы машина понимала, как вышить логотип на любом изделии", – объясняет Олег Нестерук.Сейчас в работе шапки для бани, на которых иглы выводят логотип воздушно-десантных войск. Машина похожа на швейную, только высотой больше человеческого роста. На небольшом тачскрин-мониторе загружается операция, которую машина начинает выполнять немедленно. Притом вышивка-логотип одновременно наносится сразу на четыре изделия."Эту машину мы купили прошлой весной. В ближайшее время планируем купить еще одну. Это даст возможность увеличить объемы производства и иметь подстраховку на случай поломки. Потому что если вдруг устройство ломается, то производство останавливается. Нужен еще один, как минимум, такой же аппарат", – говорит владелец компании.Один раз вышивальная машина дала сбой. На счастье, починить ее удалось за сутки."У нас обычно очень много заказов на вышивку. Так что, когда случился сбой, мы стали тут же искать варианты, как можно сделать вышивки срочно, чтобы не подвести наших заказчиков", – вспоминает Олег.В компании есть еще два цеха. Оба расположены в Дубне."Там у нас находится производство, где делается косметика (эфирные масла, скрабы, мыло, ароматизаторы для бани). И там же у нас – деревянное производство, где делаются сами бани", - рассказывает владелец предприятия.Производство бань и вагонки для бани компания освоила не так давно. Но планы в этом направлении большие."Мы начинаем делать модульные бани, которые привозятся и манипулятором сразу ставятся на участок. Вам остается только подключить воду. А внутри уже сделано все – с окнами, дверьми, с печкой, с трубами. Если человек хочет, чтобы ему привезли модульную баню под ключ – она привозится полностью готовой", – рассказывает Олег Нестерук.Жить по средствамВ истории производства аксессуаров для бань были как падения, так и взлеты."Был период, в 2014-2015 годах, когда было совсем тяжело. Мы тогда сильно залезли в кредиты. Но сейчас у нас нет никаких кредитов вообще. То есть, мы живем на свои средства. И каждый год на какой-то процент растем", – рассказывает Олег.Максимальный рост был отмечен по результатам 2020 года. Он составил около 250%."Сейчас по итогам 2023 года небольшой прирост – наверное, 15%. Но в нынешних условиях – это не самый плохой вариант", – говорит бизнесмен.В связи с запуском производства модульных бань и приобретением второй вышивальной машины ожидается новый виток роста. "Я рассчитываю, что в 2024 году рост может составить около 100%", – поделился мыслями Олег Нестерук.Такая оценка связана не только с ростом производственных мощностей. В этом году в планах компании – выйти на крупные маркетплейсы как производитель товаров для бани."Конкуренция на маркетплейсах жесточайшая. Но если ты хорошо и качественно делаешь свой товар и развиваешь свой бренд, он будет продаваться. На самом деле, наша продукция там есть, но мы сами ее туда не поставляем. Перекупщики оптом берут у нас товары для бани, и ставят свою розничную цену. А сейчас мы будем свой товар размещать сами по более низкой цене", – отмечает Олег.По словам бизнесмена, главная выгода от продажи товаров на маркетплейсах – их доступность для покупателя."Представьте, что произведенные нами аксессуары для бани человек хочет купить где-нибудь в Якутске. У меня там, например, нет магазина, а у маркетплейса там филиал. И мой товар там может очутиться через день. Максимум через два. Потому что рядом у них есть логистические терминалы. Я же транспортной компанией доставлю ему в Якутию свой товар через недели три. Ну, через две недели, в лучшем случае", – констатирует предприниматель.В настоящее время, по словам владельца предприятия, у товаров для бани, произведенных в Подмосковье, есть постоянные покупатели от Калининграда на западе, до Петропавловска-Камчатского на востоке."До Владивостока аксессуары для бани едут на поезде, потом на корабле, на Камчатку. В порту Петропавловска нет закрытой от штормов бухты. И бывает так, что корабль приходит и может стоять целый месяц напротив города и не заходить. То есть, если шторм, корабль не может причалить. И все ждут", – рассказывает Олег.Поддержка и ответственностьГосударственную поддержку предприятие, по словам Олега Нестерука, в полной мере ощутило в пандемию."Мы получили безвозмездно около 500 тысяч рублей. За это – спасибо. Не хватает нормальных дешевых кредитов. Потому что кредиты за 19-20% – это неинтересно. Работать по такой ставке смысла нет. Если бы могли дать землю на длительный срок за какую-то фиксированную сумму, чтобы построить свое производство, было бы здорово. Но, к сожалению, у нас это непросто", – говорит предприниматель.Выгода для государства от таких мер – вполне очевидна. "Производство дает рабочие места, платит налоги. И с зарплаты, и с самого производства, и с самой деятельности", – считает Нестерук.По словам владельца производства, развивая бизнес товаров для бани, он не забывает о социальной ответственности."Мы 10% от прибыли отправляем в благотворительные фонды – в "Подари жизнь" и в фонд "Вера" на помощь хосписам. Если человека нельзя спасти, то это не значит, что ему нельзя помочь", – уверен бизнесмен.

дубна

московская область (подмосковье)

якутск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сделано с умом, бизнес, предприниматели, маркетплейс, дубна, московская область (подмосковье), якутск