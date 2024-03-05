https://ria.ru/20240305/vengry-1931249101.html

МИД Венгрии отказал Зеленскому во встрече с Орбаном

МИД Венгрии отказал Зеленскому во встрече с Орбаном - РИА Новости, 05.03.2024

МИД Венгрии отказал Зеленскому во встрече с Орбаном

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским не состоится до тех пор, пока киевский режим не вернет права... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:06

2024-03-05T16:06

2024-03-05T18:20

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БУДАПЕШТ, 5 мар — РИА Новости. Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским не состоится до тех пор, пока киевский режим не вернет права нацменьшинству в Закарпатье, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети."До тех пор пока Украина не примет законы, возвращающие права венгерского национального сообщества, условия для встречи на высшем уровне не могут быть выполнены", — сказал чиновник.По его словам, в конце января на встрече в Ужгороде он обозначил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе и главе офиса Зеленского Андрею Ермаку официальную позицию Будапешта по этому вопросу."Мы дали документ, содержащий 11 пунктов, какие решения необходимы с украинской стороны, чтобы эта ситуация продвинулась вперед. Мы не просим ничего сверх, только возвращения тех прав, которыми обладали венгры Закарпатья. К сожалению, должен заявить, что ответный документ <...> не содержит прогресса в этой сфере", — отметил он.Тем не менее глава МИД выразил надежду, что в будущем киевские власти сдвинутся со своих догматических позиций. Он также уточнил, что Будапешт направит официальный ответ со своей стороны в течение завтрашнего дня.Зеленский приглашал Орбана на Украину еще в апреле 2022 года. В марте 2023-го Сийярто сообщал о подготовке визита премьера. В декабре главы государств пересеклись в Буэнос-Айресе на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея, но Орбан впоследствии заявил, что это нельзя назвать встречей, поскольку они с Зеленским лишь посидели вместе на балконе и обменялись парой слов.В феврале прошлого года Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения венгров на Украине. В итоге в июне ведомство опубликовало постановление, в котором отмечается, что несколько законопроектов Верховной рады, включая закон о нацменьшинствах, вызывают серьезную озабоченность в плане их несоответствия Конвенции о правах человека. Юристы ведомства призвали Киев скорректировать текст.

https://ria.ru/20240128/pertenzii-1924000354.html

https://ria.ru/20240226/vengry-1929602565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, украина, владимир зеленский, петер сийярто, виктор орбан, будапешт, венецианская комиссия, совет европы