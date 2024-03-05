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МИД Венгрии отказал Зеленскому во встрече с Орбаном - РИА Новости, 05.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 05.03.2024 (обновлено: 18:20 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/vengry-1931249101.html
МИД Венгрии отказал Зеленскому во встрече с Орбаном
МИД Венгрии отказал Зеленскому во встрече с Орбаном - РИА Новости, 05.03.2024
МИД Венгрии отказал Зеленскому во встрече с Орбаном
Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским не состоится до тех пор, пока киевский режим не вернет права... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:06
2024-03-05T18:20
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
владимир зеленский
петер сийярто
виктор орбан
будапешт
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БУДАПЕШТ, 5 мар — РИА Новости. Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским не состоится до тех пор, пока киевский режим не вернет права нацменьшинству в Закарпатье, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети."До тех пор пока Украина не примет законы, возвращающие права венгерского национального сообщества, условия для встречи на высшем уровне не могут быть выполнены", — сказал чиновник.По его словам, в конце января на встрече в Ужгороде он обозначил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе и главе офиса Зеленского Андрею Ермаку официальную позицию Будапешта по этому вопросу."Мы дали документ, содержащий 11 пунктов, какие решения необходимы с украинской стороны, чтобы эта ситуация продвинулась вперед. Мы не просим ничего сверх, только возвращения тех прав, которыми обладали венгры Закарпатья. К сожалению, должен заявить, что ответный документ &lt;...&gt; не содержит прогресса в этой сфере", — отметил он.Тем не менее глава МИД выразил надежду, что в будущем киевские власти сдвинутся со своих догматических позиций. Он также уточнил, что Будапешт направит официальный ответ со своей стороны в течение завтрашнего дня.Зеленский приглашал Орбана на Украину еще в апреле 2022 года. В марте 2023-го Сийярто сообщал о подготовке визита премьера. В декабре главы государств пересеклись в Буэнос-Айресе на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея, но Орбан впоследствии заявил, что это нельзя назвать встречей, поскольку они с Зеленским лишь посидели вместе на балконе и обменялись парой слов.В феврале прошлого года Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения венгров на Украине. В итоге в июне ведомство опубликовало постановление, в котором отмечается, что несколько законопроектов Верховной рады, включая закон о нацменьшинствах, вызывают серьезную озабоченность в плане их несоответствия Конвенции о правах человека. Юристы ведомства призвали Киев скорректировать текст.
https://ria.ru/20240128/pertenzii-1924000354.html
https://ria.ru/20240226/vengry-1929602565.html
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в мире, венгрия, украина, владимир зеленский, петер сийярто, виктор орбан, будапешт, венецианская комиссия, совет европы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Будапешт, Венецианская комиссия, Совет Европы
МИД Венгрии отказал Зеленскому во встрече с Орбаном

Орбан встретится с Зеленским, когда Киев вернет права венграм в Закарпатье

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 5 мар — РИА Новости. Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским не состоится до тех пор, пока киевский режим не вернет права нацменьшинству в Закарпатье, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети.
"До тех пор пока Украина не примет законы, возвращающие права венгерского национального сообщества, условия для встречи на высшем уровне не могут быть выполнены", — сказал чиновник.
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По его словам, в конце января на встрече в Ужгороде он обозначил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе и главе офиса Зеленского Андрею Ермаку официальную позицию Будапешта по этому вопросу.
"Мы дали документ, содержащий 11 пунктов, какие решения необходимы с украинской стороны, чтобы эта ситуация продвинулась вперед. Мы не просим ничего сверх, только возвращения тех прав, которыми обладали венгры Закарпатья. К сожалению, должен заявить, что ответный документ <...> не содержит прогресса в этой сфере", — отметил он.

После переговоров в Ужгороде Кулеба заявил, что Венгрия и Украина создадут общую комиссию. Она оценит, какие вопросы можно решить, и через десять дней представит результаты правительствам двух стран.

Сийярто, в свою очередь, уточнил, что документ, состоящий из 11 пунктов, включает в том числе восстановление правового статуса школ нацменьшинства, возможности сдавать выпускные экзамены на венгерском, неограниченное использование венгерского языка в высшем образовании, культуре, государственном управлении и общественной жизни.

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Тем не менее глава МИД выразил надежду, что в будущем киевские власти сдвинутся со своих догматических позиций. Он также уточнил, что Будапешт направит официальный ответ со своей стороны в течение завтрашнего дня.
Зеленский приглашал Орбана на Украину еще в апреле 2022 года. В марте 2023-го Сийярто сообщал о подготовке визита премьера. В декабре главы государств пересеклись в Буэнос-Айресе на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея, но Орбан впоследствии заявил, что это нельзя назвать встречей, поскольку они с Зеленским лишь посидели вместе на балконе и обменялись парой слов.
В феврале прошлого года Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения венгров на Украине. В итоге в июне ведомство опубликовало постановление, в котором отмечается, что несколько законопроектов Верховной рады, включая закон о нацменьшинствах, вызывают серьезную озабоченность в плане их несоответствия Конвенции о правах человека. Юристы ведомства призвали Киев скорректировать текст.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаВладимир ЗеленскийПетер СийяртоВиктор ОрбанБудапештВенецианская комиссияСовет Европы
 
 
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