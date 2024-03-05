https://ria.ru/20240305/utechka-1931341146.html

В Раде попросили Taurus для удара по Крымскому мосту после утечки в ФРГ

В Раде попросили Taurus для удара по Крымскому мосту после утечки в ФРГ - РИА Новости, 05.03.2024

В Раде попросили Taurus для удара по Крымскому мосту после утечки в ФРГ

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев на фоне скандала с утечкой в бундесвере... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T23:51

2024-03-05T23:51

2024-03-05T23:51

специальная военная операция на украине

украина

германия

россия

олаф шольц

маргарита симоньян

дмитрий песков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев на фоне скандала с утечкой в бундесвере призывает Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus для удара по территории Крыма и по Крымскому мосту. "Мы эту тему (передачу ракет Taurus Украине – ред.) поднимаем постоянно, я пытаюсь держать в тонусе наших немецких партнеров. Мы начали просить их еще в мае 2022 года. И мы вцепились за Taurus, потому что с ними мы сможем достигать любой точки юга, Крыма и выбивать их (российские – ред.) склады, логистические цепочки, командные пункты… Нам нужно это дальнобойное оружие, чтобы срабатывать по Крыму и Крымскому мосту", - сказал Чернев в интервью изданию "Европейская правда". Чернев добавил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц единственный в Германии, кто против поставок Taurus Украине, потому что "он боится получить какой-либо реакции" со стороны России. При этом депутат назвал аргументы канцлера по блокировке поставок "никчемными". Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-05T23:51 true PT16M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, германия, россия, олаф шольц, маргарита симоньян, дмитрий песков, нато, верховная рада украины, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире