Рейтинг@Mail.ru
В Раде попросили Taurus для удара по Крымскому мосту после утечки в ФРГ - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:51 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/utechka-1931341146.html
В Раде попросили Taurus для удара по Крымскому мосту после утечки в ФРГ
В Раде попросили Taurus для удара по Крымскому мосту после утечки в ФРГ - РИА Новости, 05.03.2024
В Раде попросили Taurus для удара по Крымскому мосту после утечки в ФРГ
Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев на фоне скандала с утечкой в бундесвере... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T23:51
2024-03-05T23:51
специальная военная операция на украине
украина
германия
россия
олаф шольц
маргарита симоньян
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев на фоне скандала с утечкой в бундесвере призывает Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus для удара по территории Крыма и по Крымскому мосту. "Мы эту тему (передачу ракет Taurus Украине – ред.) поднимаем постоянно, я пытаюсь держать в тонусе наших немецких партнеров. Мы начали просить их еще в мае 2022 года. И мы вцепились за Taurus, потому что с ними мы сможем достигать любой точки юга, Крыма и выбивать их (российские – ред.) склады, логистические цепочки, командные пункты… Нам нужно это дальнобойное оружие, чтобы срабатывать по Крыму и Крымскому мосту", - сказал Чернев в интервью изданию "Европейская правда". Чернев добавил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц единственный в Германии, кто против поставок Taurus Украине, потому что "он боится получить какой-либо реакции" со стороны России. При этом депутат назвал аргументы канцлера по блокировке поставок "никчемными". Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
2024-03-05T23:51
true
PT16M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878942_0:0:2355:1767_1920x0_80_0_0_ee44433672eca6b6ac01e8f8f28c27be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, германия, россия, олаф шольц, маргарита симоньян, дмитрий песков, нато, верховная рада украины, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, Маргарита Симоньян, Дмитрий Песков, НАТО, Верховная Рада Украины, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, В мире
В Раде попросили Taurus для удара по Крымскому мосту после утечки в ФРГ

Депутат Рады попросил Taurus для удара по Крымскому мосту после утечки в ФРГ

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев на фоне скандала с утечкой в бундесвере призывает Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus для удара по территории Крыма и по Крымскому мосту.
"Мы эту тему (передачу ракет Taurus Украине – ред.) поднимаем постоянно, я пытаюсь держать в тонусе наших немецких партнеров. Мы начали просить их еще в мае 2022 года. И мы вцепились за Taurus, потому что с ними мы сможем достигать любой точки юга, Крыма и выбивать их (российские – ред.) склады, логистические цепочки, командные пункты… Нам нужно это дальнобойное оружие, чтобы срабатывать по Крыму и Крымскому мосту", - сказал Чернев в интервью изданию "Европейская правда".
Чернев добавил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц единственный в Германии, кто против поставок Taurus Украине, потому что "он боится получить какой-либо реакции" со стороны России. При этом депутат назвал аргументы канцлера по блокировке поставок "никчемными".
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве
26 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияРоссияОлаф ШольцМаргарита СимоньянДмитрий ПесковНАТОВерховная Рада УкраиныРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала