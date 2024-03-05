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СМИ: во Франции раскритиковали немецких офицеров из-за утечки разговора - РИА Новости, 05.03.2024
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15:28 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/utechka-1931235762.html
СМИ: во Франции раскритиковали немецких офицеров из-за утечки разговора
СМИ: во Франции раскритиковали немецких офицеров из-за утечки разговора - РИА Новости, 05.03.2024
СМИ: во Франции раскритиковали немецких офицеров из-за утечки разговора
Утечка разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus дискредитирует немецкую разведку,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:28
2024-03-05T15:28
в мире
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маргарита симоньян
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нато
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ПАРИЖ, 5 мар—РИА Новости. Утечка разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus дискредитирует немецкую разведку, сообщил источник во французских военных кругах радиостанции Europe 1. "Это невообразимо, ноль профессионализма", - сообщил радиостанции источник, комментируя перехват беседы, которая проходила онлайн с использованием общедоступной платформы Webex. Радиостанция называет это происшествие "в наивысшей степени унизительным", отмечая, что оно повергло в кризис немецкие властные круги и дискредитировало немецкую разведку. Согласно СМИ, это ставит вопрос о благонадежности Германии как члена НАТО, ведь речь в перехваченном разговоре в том числе шла о дальнобойных ракетах, которые Украине поставляют Великобритания и Франция. Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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в мире, украина, германия, россия, маргарита симоньян, дмитрий песков, мария захарова, нато, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Украина, Германия, Россия, Маргарита Симоньян, Дмитрий Песков, Мария Захарова, НАТО, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
СМИ: во Франции раскритиковали немецких офицеров из-за утечки разговора

Europe 1: во Франции заявили о непрофессионализме офицеров ФРГ из-за утечки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 5 мар—РИА Новости. Утечка разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus дискредитирует немецкую разведку, сообщил источник во французских военных кругах радиостанции Europe 1.
"Это невообразимо, ноль профессионализма", - сообщил радиостанции источник, комментируя перехват беседы, которая проходила онлайн с использованием общедоступной платформы Webex.
Радиостанция называет это происшествие "в наивысшей степени унизительным", отмечая, что оно повергло в кризис немецкие властные круги и дискредитировало немецкую разведку.
Согласно СМИ, это ставит вопрос о благонадежности Германии как члена НАТО, ведь речь в перехваченном разговоре в том числе шла о дальнобойных ракетах, которые Украине поставляют Великобритания и Франция.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Немецкие СМИ признали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
28 февраля, 08:00
 
В миреУкраинаГерманияРоссияМаргарита СимоньянДмитрий ПесковМария ЗахароваНАТОРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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