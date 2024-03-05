СМИ: во Франции раскритиковали немецких офицеров из-за утечки разговора
Europe 1: во Франции заявили о непрофессионализме офицеров ФРГ из-за утечки
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 мар—РИА Новости. Утечка разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus дискредитирует немецкую разведку, сообщил источник во французских военных кругах радиостанции Europe 1.
"Это невообразимо, ноль профессионализма", - сообщил радиостанции источник, комментируя перехват беседы, которая проходила онлайн с использованием общедоступной платформы Webex.
Радиостанция называет это происшествие "в наивысшей степени унизительным", отмечая, что оно повергло в кризис немецкие властные круги и дискредитировало немецкую разведку.
Согласно СМИ, это ставит вопрос о благонадежности Германии как члена НАТО, ведь речь в перехваченном разговоре в том числе шла о дальнобойных ракетах, которые Украине поставляют Великобритания и Франция.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Немецкие СМИ признали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.