https://ria.ru/20240305/utechka-1931235762.html

СМИ: во Франции раскритиковали немецких офицеров из-за утечки разговора

СМИ: во Франции раскритиковали немецких офицеров из-за утечки разговора - РИА Новости, 05.03.2024

СМИ: во Франции раскритиковали немецких офицеров из-за утечки разговора

Утечка разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus дискредитирует немецкую разведку,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:28

2024-03-05T15:28

2024-03-05T15:28

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германия

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маргарита симоньян

дмитрий песков

мария захарова

нато

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ПАРИЖ, 5 мар—РИА Новости. Утечка разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus дискредитирует немецкую разведку, сообщил источник во французских военных кругах радиостанции Europe 1. "Это невообразимо, ноль профессионализма", - сообщил радиостанции источник, комментируя перехват беседы, которая проходила онлайн с использованием общедоступной платформы Webex. Радиостанция называет это происшествие "в наивысшей степени унизительным", отмечая, что оно повергло в кризис немецкие властные круги и дискредитировало немецкую разведку. Согласно СМИ, это ставит вопрос о благонадежности Германии как члена НАТО, ведь речь в перехваченном разговоре в том числе шла о дальнобойных ракетах, которые Украине поставляют Великобритания и Франция. Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-05T15:28 true PT16M45S

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в мире, украина, германия, россия, маргарита симоньян, дмитрий песков, мария захарова, нато, разговор немецких военных об атаке на крымский мост