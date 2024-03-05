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СМИ назвали виновника утечки разговора офицеров ФРГ - РИА Новости, 05.03.2024
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14:25 05.03.2024 (обновлено: 16:53 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/utechka-1931216879.html
СМИ назвали виновника утечки разговора офицеров ФРГ
СМИ назвали виновника утечки разговора офицеров ФРГ - РИА Новости, 05.03.2024
СМИ назвали виновника утечки разговора офицеров ФРГ
Утечка разговора офицеров ФРГ произошла из-за начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, который в это время находился в Сингапуре,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:25
2024-03-05T16:53
в мире
германия
сингапур
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
борис писториус
дмитрий песков
маргарита симоньян
украина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Утечка разговора офицеров ФРГ произошла из-за начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, который в это время находился в Сингапуре, сообщает газета Bild.Во вторник министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о том, что причиной утечки разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus стало незащищенное подключение у одного из участников конференции, находившегося в Сингапуре."Имеется в виду бригадный генерал Франк Грефе, который остановился в Сингапуре 19 февраля. Там он, как и многие другие военные, посетил авиационную выставку Singapore Airshow", - пишет издание.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
https://ria.ru/20240305/bundesver-1931181703.html
https://ria.ru/20240304/utechka-1931094492.html
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в мире, германия, сингапур, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, борис писториус, дмитрий песков, маргарита симоньян, украина, bild, франк грефе
В мире, Германия, Сингапур, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Борис Писториус, Дмитрий Песков, Маргарита Симоньян, Украина, Bild, Франк Грефе
СМИ назвали виновника утечки разговора офицеров ФРГ

Bild: утечка разговора офицеров ФРГ произошла из-за генерала ВВС Грефе

© Фото : U.S. Army / Sgt. Aaliyah CravenБригадный генерал ВВС Германии Франк Грефе
Бригадный генерал ВВС Германии Франк Грефе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Aaliyah Craven
Бригадный генерал ВВС Германии Франк Грефе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Утечка разговора офицеров ФРГ произошла из-за начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, который в это время находился в Сингапуре, сообщает газета Bild.
Во вторник министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о том, что причиной утечки разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus стало незащищенное подключение у одного из участников конференции, находившегося в Сингапуре.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Писториус признался, что был очень зол из-за утечки разговора офицеров
Вчера, 12:21
«
"Имеется в виду бригадный генерал Франк Грефе, который остановился в Сингапуре 19 февраля. Там он, как и многие другие военные, посетил авиационную выставку Singapore Airshow", - пишет издание.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Флаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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4 марта, 19:53
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
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Запад превращает поражение Украины в свое собственное
2 марта, 08:00
 
В миреГерманияСингапурРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостБорис ПисториусДмитрий ПесковМаргарита СимоньянУкраинаBildФранк Грефе
 
 
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