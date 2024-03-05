https://ria.ru/20240305/utechka-1931216879.html

СМИ назвали виновника утечки разговора офицеров ФРГ

СМИ назвали виновника утечки разговора офицеров ФРГ - РИА Новости, 05.03.2024

СМИ назвали виновника утечки разговора офицеров ФРГ

Утечка разговора офицеров ФРГ произошла из-за начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, который в это время находился в Сингапуре,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:25

2024-03-05T14:25

2024-03-05T16:53

в мире

германия

сингапур

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

борис писториус

дмитрий песков

маргарита симоньян

украина

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Утечка разговора офицеров ФРГ произошла из-за начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, который в это время находился в Сингапуре, сообщает газета Bild.Во вторник министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о том, что причиной утечки разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus стало незащищенное подключение у одного из участников конференции, находившегося в Сингапуре."Имеется в виду бригадный генерал Франк Грефе, который остановился в Сингапуре 19 февраля. Там он, как и многие другие военные, посетил авиационную выставку Singapore Airshow", - пишет издание.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.

https://ria.ru/20240305/bundesver-1931181703.html

https://ria.ru/20240304/utechka-1931094492.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

германия

сингапур

украина

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в мире, германия, сингапур, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, борис писториус, дмитрий песков, маргарита симоньян, украина, bild, франк грефе