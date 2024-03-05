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Украина вышла из соглашения СНГ о единстве измерений времени и частоты - РИА Новости, 05.03.2024
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19:14 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/ukraine-1931307901.html
Украина вышла из соглашения СНГ о единстве измерений времени и частоты
Украина вышла из соглашения СНГ о единстве измерений времени и частоты - РИА Новости, 05.03.2024
Украина вышла из соглашения СНГ о единстве измерений времени и частоты
Украина вышла из соглашения с СНГ о сотрудничестве по обеспечению единства измерений времени и частоты, сообщил во вторник представитель кабмина страны в... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:14
2024-03-05T19:14
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Украина вышла из соглашения с СНГ о сотрудничестве по обеспечению единства измерений времени и частоты, сообщил во вторник представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале. "Осуществлен выход Украины из соглашения о сотрудничестве по обеспечению единства измерений времени и частоты, что будет способствовать актуализации участия Украины в договорно-правовой базе в рамках СНГ с учетом современного состояния отношений", - написал Мельничук.Отмечается, что документ был подписан 9 октября 1992 года в Бишкеке.
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html
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в мире, украина, снг, верховная рада украины, бишкек
В мире, Украина, СНГ, Верховная Рада Украины, Бишкек
Украина вышла из соглашения СНГ о единстве измерений времени и частоты

Мельничук: Киев вышел из соглашения СНГ о единстве измерений времени и частоты

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Украина вышла из соглашения с СНГ о сотрудничестве по обеспечению единства измерений времени и частоты, сообщил во вторник представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.
"Осуществлен выход Украины из соглашения о сотрудничестве по обеспечению единства измерений времени и частоты, что будет способствовать актуализации участия Украины в договорно-правовой базе в рамках СНГ с учетом современного состояния отношений", - написал Мельничук.
Отмечается, что документ был подписан 9 октября 1992 года в Бишкеке.
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