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Посол Украины в ФРГ призвал отправлять ВСУ все производимое в Европе оружие - РИА Новости, 05.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/ukraina-1931281713.html
Посол Украины в ФРГ призвал отправлять ВСУ все производимое в Европе оружие
Посол Украины в ФРГ призвал отправлять ВСУ все производимое в Европе оружие - РИА Новости, 05.03.2024
Посол Украины в ФРГ призвал отправлять ВСУ все производимое в Европе оружие
Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил во вторник, что все производимое в Европе оружие должно в первую очередь отправляться Украине. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:42
2024-03-05T17:42
специальная военная операция на украине
украина
в мире
германия
евросоюз
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил во вторник, что все производимое в Европе оружие должно в первую очередь отправляться Украине. "Поставки (оружия - ред.) Украине должны быть в приоритете, чтобы все, что производится в Европе, в первую очередь предоставлялось вооруженным силам Украины", - заявил Макеев в интервью телеканалу Phoenix. Он также заявил, что рад тому, что немецкая военная промышленность быстро среагировала на боевые действия на Украине и нарастила производственные мощности. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html
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украина, в мире, германия, евросоюз, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Германия, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины
Посол Украины в ФРГ призвал отправлять ВСУ все производимое в Европе оружие

Посол в ФРГ Макеев: все производимое в Европе оружие должно отправляться Украине

© Фото : соцсети Алексея МакееваАлексей Макеев
Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : соцсети Алексея Макеева
Алексей Макеев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил во вторник, что все производимое в Европе оружие должно в первую очередь отправляться Украине.
"Поставки (оружия - ред.) Украине должны быть в приоритете, чтобы все, что производится в Европе, в первую очередь предоставлялось вооруженным силам Украины", - заявил Макеев в интервью телеканалу Phoenix. Он также заявил, что рад тому, что немецкая военная промышленность быстро среагировала на боевые действия на Украине и нарастила производственные мощности.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Украина угрожает развязать террор на Западе
4 марта, 08:00
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Последняя ложь Зеленского безвозвратно уничтожит Украину
28 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреГерманияЕвросоюзНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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