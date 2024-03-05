https://ria.ru/20240305/ukraina-1931226817.html

На Западе Зеленского призвали смягчить антироссийский указ

На Западе Зеленского призвали смягчить антироссийский указ - РИА Новости, 05.03.2024

На Западе Зеленского призвали смягчить антироссийский указ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно смягчить указ о запрете на переговоры с Россией, пишут эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:55

2024-03-05T14:55

2024-03-05T15:20

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно смягчить указ о запрете на переговоры с Россией, пишут эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро в статье для Foreign Affairs."Киев мог бы уточнить, что указ распространяется только на президента России, а не на других представителей российского правительства", — говорится в публикации. По мнению экспертов, Западу нужно начинать подавать сигналы о готовности к диалогу. Например, изменить риторику официальных лиц и назначить спецпредставителей по конфликтной дипломатии или выдвинуть предложения о снятии санкций. Кроме того, полагают Чарап и Шапиро, союзники могли бы выяснять у Киева, как он представляет себе окончание конфликта."Сесть за стол переговоров будет непросто, но альтернативой является бесконечная, изнурительная война", — заключают они.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20240305/ukraina-1931212605.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский