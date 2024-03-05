На Западе Зеленского призвали смягчить антироссийский указ
Foreign Affairs: Зеленский может смягчить запрет по переговорам с Россией
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно смягчить указ о запрете на переговоры с Россией, пишут эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро в статье для Foreign Affairs.
"Киев мог бы уточнить, что указ распространяется только на президента России, а не на других представителей российского правительства", — говорится в публикации.
"Киев мог бы уточнить, что указ распространяется только на президента России, а не на других представителей российского правительства", — говорится в публикации.
По мнению экспертов, Западу нужно начинать подавать сигналы о готовности к диалогу. Например, изменить риторику официальных лиц и назначить спецпредставителей по конфликтной дипломатии или выдвинуть предложения о снятии санкций. Кроме того, полагают Чарап и Шапиро, союзники могли бы выяснять у Киева, как он представляет себе окончание конфликта.
"Сесть за стол переговоров будет непросто, но альтернативой является бесконечная, изнурительная война", — заключают они.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.