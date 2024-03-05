https://ria.ru/20240305/ukraina-1931212605.html

"Будет эскалация". В Британии раскрыли, к чему готовится Запад на Украине

"Будет эскалация". В Британии раскрыли, к чему готовится Запад на Украине - РИА Новости, 05.03.2024

"Будет эскалация". В Британии раскрыли, к чему готовится Запад на Украине

НАТО становится все более безрассудным в отношении украинского конфликта, написал журналист Саймон Дженкинс для издания The Guardian. "Перехваченные переговоры... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:09

2024-03-05T14:09

2024-03-05T14:09

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. НАТО становится все более безрассудным в отношении украинского конфликта, написал журналист Саймон Дженкинс для издания The Guardian. "Перехваченные переговоры немецких военных по вопросу отправки ракет Taurus на Украину позволяют предположить, что Запад находится на грани рискованной и бесполезной эскалации", — говорится в публикации. В статье отмечается, что поскольку конфликт наУкраине "зашел в тупик", стратегия НАТО утратила всякую последовательность. Более того, ситуация вышла из-под контроля Запада, считает автор. На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.

https://ria.ru/20240305/ukraina-1931167882.html

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в мире, украина, россия, нато