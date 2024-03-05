Рейтинг@Mail.ru
"Будет эскалация". В Британии раскрыли, к чему готовится Запад на Украине - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/ukraina-1931212605.html
"Будет эскалация". В Британии раскрыли, к чему готовится Запад на Украине
"Будет эскалация". В Британии раскрыли, к чему готовится Запад на Украине - РИА Новости, 05.03.2024
"Будет эскалация". В Британии раскрыли, к чему готовится Запад на Украине
НАТО становится все более безрассудным в отношении украинского конфликта, написал журналист Саймон Дженкинс для издания The Guardian. "Перехваченные переговоры... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:09
2024-03-05T14:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762965958_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_563ce417a9637aac356694693eae37b4.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. НАТО становится все более безрассудным в отношении украинского конфликта, написал журналист Саймон Дженкинс для издания The Guardian. "Перехваченные переговоры немецких военных по вопросу отправки ракет Taurus на Украину позволяют предположить, что Запад находится на грани рискованной и бесполезной эскалации", — говорится в публикации. В статье отмечается, что поскольку конфликт наУкраине "зашел в тупик", стратегия НАТО утратила всякую последовательность. Более того, ситуация вышла из-под контроля Запада, считает автор. На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240305/ukraina-1931167882.html
https://ria.ru/20240305/sholts-1931151771.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762965958_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_8c518953ae065c37b3f3c8d7e1b170e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО
"Будет эскалация". В Британии раскрыли, к чему готовится Запад на Украине

The Guardian: Запад находится на грани эскалации конфликта на Украине

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. НАТО становится все более безрассудным в отношении украинского конфликта, написал журналист Саймон Дженкинс для издания The Guardian.

"Перехваченные переговоры немецких военных по вопросу отправки ракет Taurus на Украину позволяют предположить, что Запад находится на грани рискованной и бесполезной эскалации", — говорится в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Уже на границе. Во Франции обратились к России после заявления Макрона
Вчера, 11:47
В статье отмечается, что поскольку конфликт наУкраине "зашел в тупик", стратегия НАТО утратила всякую последовательность. Более того, ситуация вышла из-под контроля Запада, считает автор.

На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Россия ударила по Украине в неожиданном месте, пишут СМИ
Вчера, 10:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала