"Будет эскалация". В Британии раскрыли, к чему готовится Запад на Украине
The Guardian: Запад находится на грани эскалации конфликта на Украине
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинский военнослужащий
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. НАТО становится все более безрассудным в отношении украинского конфликта, написал журналист Саймон Дженкинс для издания The Guardian.
"Перехваченные переговоры немецких военных по вопросу отправки ракет Taurus на Украину позволяют предположить, что Запад находится на грани рискованной и бесполезной эскалации", — говорится в публикации.
"Перехваченные переговоры немецких военных по вопросу отправки ракет Taurus на Украину позволяют предположить, что Запад находится на грани рискованной и бесполезной эскалации", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что поскольку конфликт наУкраине "зашел в тупик", стратегия НАТО утратила всякую последовательность. Более того, ситуация вышла из-под контроля Запада, считает автор.
На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.