Офис Зеленского и Белый дом обсудили ситуацию на поле боя и действия ВСУ
Ермак и Салливан по телефону обсудили ситуацию на поле боя и действия ВСУ
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в Telegram-канале, что обсудил по телефону с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном ситуацию на поле боя и действия украинских войск.
"Провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Обсудили текущую ситуацию на фронте и действия сил обороны Украины", - говорится в сообщении Ермака.
Он также заявил, что потребность в усилении системы украинской ПВО "остается чрезвычайно острой". По его словам, Салливан заверил, что администрация президента США продолжает диалог с конгрессменами, чтобы как можно скорее достичь согласия о выделении Киеву финансовой помощи.
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в начале февраля - за несколько дней до назначения на пост - заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную. В Пентагоне также заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. При этом Украина за последнее время уже сдала ряд населенных пунктов, в том числе город Авдеевку в ДНР и село Крынки в Херсонской области.
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.