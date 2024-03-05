https://ria.ru/20240305/ukraina-1931200553.html

Офис Зеленского и Белый дом обсудили ситуацию на поле боя и действия ВСУ

Офис Зеленского и Белый дом обсудили ситуацию на поле боя и действия ВСУ - РИА Новости, 05.03.2024

Офис Зеленского и Белый дом обсудили ситуацию на поле боя и действия ВСУ

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в Telegram-канале, что обсудил по телефону с советником президента США по нацбезопасности Джейком... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:22

2024-03-05T13:22

2024-03-05T13:22

специальная военная операция на украине

в мире

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сша

андрей ермак

джейк салливан

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в Telegram-канале, что обсудил по телефону с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном ситуацию на поле боя и действия украинских войск. "Провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Обсудили текущую ситуацию на фронте и действия сил обороны Украины", - говорится в сообщении Ермака. Он также заявил, что потребность в усилении системы украинской ПВО "остается чрезвычайно острой". По его словам, Салливан заверил, что администрация президента США продолжает диалог с конгрессменами, чтобы как можно скорее достичь согласия о выделении Киеву финансовой помощи. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в начале февраля - за несколько дней до назначения на пост - заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную. В Пентагоне также заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. При этом Украина за последнее время уже сдала ряд населенных пунктов, в том числе город Авдеевку в ДНР и село Крынки в Херсонской области. Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, андрей ермак, джейк салливан, вооруженные силы украины