https://ria.ru/20240305/ukraina-1931167882.html

Уже на границе. Во Франции обратились к России после заявления Макрона

Уже на границе. Во Франции обратились к России после заявления Макрона - РИА Новости, 05.03.2024

Уже на границе. Во Франции обратились к России после заявления Макрона

Русские, прямо сейчас он может еще что-нибудь сказать, но уже никто не будет воспринимать его всерьез", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T11:47

2024-03-05T11:47

2024-03-05T11:47

специальная военная операция на украине

в мире

франция

эммануэль макрон

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929923904_0:344:3027:2047_1920x0_80_0_0_6d34bec9b5c481ca68e4cbfc28a666ab.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают попытку президента Франции Эммануэля Макрона оправдаться за слова о возможности отправки солдат на Украину. "Русские, прямо сейчас он может еще что-нибудь сказать, но уже никто не будет воспринимать его всерьез", — написал один из комментаторов."Самым трудным для президента Макрона стало думать, прежде чем говорить", — отметил другой."Интересно, что он скажет завтра, чтобы послезавтра это же заявление опровергнуть", — поддержал третий."У Макрона за два дня все меняется", — поделился мнением еще один из пользователей."Войска может и не отправят, но техника НАТО уже на границе", — заключили читатели.Вчера в интервью чешскому порталу Novinky и газете Právo в преддверии визита в Прагу Макрон заявил, что Франция не намерена отправлять войска на Украину в ближайшем будущем, но обдумывает возможные меры по ее поддержке. В начале минувшей недели в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".

https://ria.ru/20240305/sholts-1931151771.html

https://ria.ru/20240305/generaly-1931128630.html

франция

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, эммануэль макрон, украина, россия