Уже на границе. Во Франции обратились к России после заявления Макрона
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают попытку президента Франции Эммануэля Макрона оправдаться за слова о возможности отправки солдат на Украину.
"Русские, прямо сейчас он может еще что-нибудь сказать, но уже никто не будет воспринимать его всерьез", — написал один из комментаторов.
"Русские, прямо сейчас он может еще что-нибудь сказать, но уже никто не будет воспринимать его всерьез", — написал один из комментаторов.
"Самым трудным для президента Макрона стало думать, прежде чем говорить", — отметил другой.
"Интересно, что он скажет завтра, чтобы послезавтра это же заявление опровергнуть", — поддержал третий.
"У Макрона за два дня все меняется", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Интересно, что он скажет завтра, чтобы послезавтра это же заявление опровергнуть", — поддержал третий.
"У Макрона за два дня все меняется", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Войска может и не отправят, но техника НАТО уже на границе", — заключили читатели.
Вчера в интервью чешскому порталу Novinky и газете Právo в преддверии визита в Прагу Макрон заявил, что Франция не намерена отправлять войска на Украину в ближайшем будущем, но обдумывает возможные меры по ее поддержке.
В начале минувшей недели в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
Вчера в интервью чешскому порталу Novinky и газете Právo в преддверии визита в Прагу Макрон заявил, что Франция не намерена отправлять войска на Украину в ближайшем будущем, но обдумывает возможные меры по ее поддержке.
В начале минувшей недели в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".