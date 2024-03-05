Рейтинг@Mail.ru
Уже на границе. Во Франции обратились к России после заявления Макрона - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/ukraina-1931167882.html
Уже на границе. Во Франции обратились к России после заявления Макрона
Уже на границе. Во Франции обратились к России после заявления Макрона - РИА Новости, 05.03.2024
Уже на границе. Во Франции обратились к России после заявления Макрона
Русские, прямо сейчас он может еще что-нибудь сказать, но уже никто не будет воспринимать его всерьез", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:47
2024-03-05T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
франция
эммануэль макрон
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929923904_0:344:3027:2047_1920x0_80_0_0_6d34bec9b5c481ca68e4cbfc28a666ab.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают попытку президента Франции Эммануэля Макрона оправдаться за слова о возможности отправки солдат на Украину. "Русские, прямо сейчас он может еще что-нибудь сказать, но уже никто не будет воспринимать его всерьез", — написал один из комментаторов."Самым трудным для президента Макрона стало думать, прежде чем говорить", — отметил другой."Интересно, что он скажет завтра, чтобы послезавтра это же заявление опровергнуть", — поддержал третий."У Макрона за два дня все меняется", — поделился мнением еще один из пользователей."Войска может и не отправят, но техника НАТО уже на границе", — заключили читатели.Вчера в интервью чешскому порталу Novinky и газете Právo в преддверии визита в Прагу Макрон заявил, что Франция не намерена отправлять войска на Украину в ближайшем будущем, но обдумывает возможные меры по ее поддержке. В начале минувшей недели в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
https://ria.ru/20240305/sholts-1931151771.html
https://ria.ru/20240305/generaly-1931128630.html
франция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929923904_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_780bc78322afe2e4507f8194425998e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Украина, Россия

Уже на границе. Во Франции обратились к России после заявления Макрона

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают попытку президента Франции Эммануэля Макрона оправдаться за слова о возможности отправки солдат на Украину.

"Русские, прямо сейчас он может еще что-нибудь сказать, но уже никто не будет воспринимать его всерьез", — написал один из комментаторов.
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Россия ударила по Украине в неожиданном месте, пишут СМИ
Вчера, 10:34
"Самым трудным для президента Макрона стало думать, прежде чем говорить", — отметил другой.

"Интересно, что он скажет завтра, чтобы послезавтра это же заявление опровергнуть", — поддержал третий.

"У Макрона за два дня все меняется", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Войска может и не отправят, но техника НАТО уже на границе", — заключили читатели.

Вчера в интервью чешскому порталу Novinky и газете Právo в преддверии визита в Прагу Макрон заявил, что Франция не намерена отправлять войска на Украину в ближайшем будущем, но обдумывает возможные меры по ее поддержке.

В начале минувшей недели в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривает с французскими солдатами - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Киеве раскрыли, кто не дал Макрону отправить войска на Украину
Вчера, 06:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияЭммануэль МакронУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала