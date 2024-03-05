https://ria.ru/20240305/ukraina-1931165495.html

СМИ: Италия потратила на поддержку Украины втрое больше официальной суммы

СМИ: Италия потратила на поддержку Украины втрое больше официальной суммы - РИА Новости, 05.03.2024

СМИ: Италия потратила на поддержку Украины втрое больше официальной суммы

Италия потратила на военную поддержку Украины 2,2 миллиарда евро, пишет газета Il Foglio со ссылкой на полученные документы. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T11:26

2024-03-05T11:26

2024-03-05T16:42

специальная военная операция на украине

в мире

италия

украина

вооруженные силы украины

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РИМ, 5 мар — РИА Новости. Италия потратила на военную поддержку Украины 2,2 миллиарда евро, пишет газета Il Foglio со ссылкой на полученные документы. Издание опубликовало статью в ответ немецкой Die Welt, утверждавшей, что Рим "не делает почти ничего" для помощи Киеву — по данным Кильского института, расходы Италии на оружие для Украины составляют только 0,7 миллиарда евро, и среди доноров республика занимает 17-е место.Итальянская газета поясняет, что 0,691 миллиарда евро — это официальные расходы Италии на военную поддержку Украины, но они не включают в себя секретные данные."Il Foglio может сообщить об истинных масштабах военных обязательств Италии в отношении Украины. Цифра в три раза больше: 2,2 миллиарда евро, что совпадает с подаренной Украине техникой", — говорится в публикации. В подтверждение Il Foglio приводит слова министра обороны Гуидо Крозетто, который в недавнем интервью Сorriere della Sera заявил, что по объему военной поддержки Киева Италия в Европе уступает только Германии и Великобритании. Италия выделила для Киева восемь пакетов военной помощи, последний из них — в декабре. В целом список поставляемых вооружений засекречен, но в начале прошлого года упоминалось о средствах ПВО, в том числе современном зенитном комплексе Samp-T. В феврале парламент одобрил продление военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине на 2024 год.

https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html

https://ria.ru/20240104/peregovory-1919723489.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, италия, украина, вооруженные силы украины