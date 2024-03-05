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СМИ: Италия потратила на поддержку Украины втрое больше официальной суммы - РИА Новости, 05.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:26 05.03.2024 (обновлено: 16:42 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/ukraina-1931165495.html
СМИ: Италия потратила на поддержку Украины втрое больше официальной суммы
СМИ: Италия потратила на поддержку Украины втрое больше официальной суммы - РИА Новости, 05.03.2024
СМИ: Италия потратила на поддержку Украины втрое больше официальной суммы
Италия потратила на военную поддержку Украины 2,2 миллиарда евро, пишет газета Il Foglio со ссылкой на полученные документы. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:26
2024-03-05T16:42
специальная военная операция на украине
в мире
италия
украина
вооруженные силы украины
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РИМ, 5 мар — РИА Новости. Италия потратила на военную поддержку Украины 2,2 миллиарда евро, пишет газета Il Foglio со ссылкой на полученные документы. Издание опубликовало статью в ответ немецкой Die Welt, утверждавшей, что Рим "не делает почти ничего" для помощи Киеву — по данным Кильского института, расходы Италии на оружие для Украины составляют только 0,7 миллиарда евро, и среди доноров республика занимает 17-е место.Итальянская газета поясняет, что 0,691 миллиарда евро — это официальные расходы Италии на военную поддержку Украины, но они не включают в себя секретные данные."Il Foglio может сообщить об истинных масштабах военных обязательств Италии в отношении Украины. Цифра в три раза больше: 2,2 миллиарда евро, что совпадает с подаренной Украине техникой", — говорится в публикации. В подтверждение Il Foglio приводит слова министра обороны Гуидо Крозетто, который в недавнем интервью Сorriere della Sera заявил, что по объему военной поддержки Киева Италия в Европе уступает только Германии и Великобритании. Италия выделила для Киева восемь пакетов военной помощи, последний из них — в декабре. В целом список поставляемых вооружений засекречен, но в начале прошлого года упоминалось о средствах ПВО, в том числе современном зенитном комплексе Samp-T. В феврале парламент одобрил продление военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине на 2024 год.
https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html
https://ria.ru/20240104/peregovory-1919723489.html
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в мире, италия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Италия, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: Италия потратила на поддержку Украины втрое больше официальной суммы

Il Foglio: Италия потратила на военную поддержку Украины 2,2 миллиарда евро

CC BY 2.0 / Italian Army / Итальянская система ПВО SAMP-T
Итальянская система ПВО SAMP-T - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
CC BY 2.0 / Italian Army /
Итальянская система ПВО SAMP-T. Архивное фото
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РИМ, 5 мар — РИА Новости. Италия потратила на военную поддержку Украины 2,2 миллиарда евро, пишет газета Il Foglio со ссылкой на полученные документы.
Издание опубликовало статью в ответ немецкой Die Welt, утверждавшей, что Рим "не делает почти ничего" для помощи Киеву — по данным Кильского института, расходы Италии на оружие для Украины составляют только 0,7 миллиарда евро, и среди доноров республика занимает 17-е место.
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Итальянская газета поясняет, что 0,691 миллиарда евро — это официальные расходы Италии на военную поддержку Украины, но они не включают в себя секретные данные.
"Il Foglio может сообщить об истинных масштабах военных обязательств Италии в отношении Украины. Цифра в три раза больше: 2,2 миллиарда евро, что совпадает с подаренной Украине техникой", — говорится в публикации.
В подтверждение Il Foglio приводит слова министра обороны Гуидо Крозетто, который в недавнем интервью Сorriere della Sera заявил, что по объему военной поддержки Киева Италия в Европе уступает только Германии и Великобритании.
Италия выделила для Киева восемь пакетов военной помощи, последний из них — в декабре. В целом список поставляемых вооружений засекречен, но в начале прошлого года упоминалось о средствах ПВО, в том числе современном зенитном комплексе Samp-T. В феврале парламент одобрил продление военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине на 2024 год.
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