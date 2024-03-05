https://ria.ru/20240305/ukraina-1931117963.html

США не используют F-35 на Украине, заявили в Пентагоне

США не используют F-35 на Украине, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 05.03.2024

США не используют F-35 на Украине, заявили в Пентагоне

США не используют истребители F-35 на Украине, заявили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T00:53

2024-03-05T00:53

2024-03-05T01:03

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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. США не используют истребители F-35 на Украине, заявили РИА Новости в Пентагоне."США не используют F-35 на Украине", — сообщил представитель американского военного ведомства.Ранее министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине. Цитаты главы минобороны приводит сайт ведомства.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.

https://ria.ru/20240303/blackwater-1930781484.html

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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, f-35