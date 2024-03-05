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США не используют F-35 на Украине, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 05.03.2024
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00:53 05.03.2024 (обновлено: 01:03 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/ukraina-1931117963.html
США не используют F-35 на Украине, заявили в Пентагоне
США не используют F-35 на Украине, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 05.03.2024
США не используют F-35 на Украине, заявили в Пентагоне
США не используют истребители F-35 на Украине, заявили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T00:53
2024-03-05T01:03
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
f-35
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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. США не используют истребители F-35 на Украине, заявили РИА Новости в Пентагоне."США не используют F-35 на Украине", — сообщил представитель американского военного ведомства.Ранее министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине. Цитаты главы минобороны приводит сайт ведомства.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.
https://ria.ru/20240303/blackwater-1930781484.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, f-35
В мире, Украина, США, Министерство обороны США, F-35
США не используют F-35 на Украине, заявили в Пентагоне

Пентагон: США не используют истребители F-35 на Украине

© Фото : U.S. Air Force / SSGT JOELY M SANTIAGOСамолет F-35
Самолет F-35 - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : U.S. Air Force / SSGT JOELY M SANTIAGO
Самолет F-35. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. США не используют истребители F-35 на Украине, заявили РИА Новости в Пентагоне.
"США не используют F-35 на Украине", сообщил представитель американского военного ведомства.
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Основатель ЧВК Blackwater предлагает отдать России все что угодно
3 марта, 08:00
Ранее министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине. Цитаты главы минобороны приводит сайт ведомства.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.
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В миреУкраинаСШАМинистерство обороны СШАF-35
 
 
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