https://ria.ru/20240305/ukraina-1931115566.html

В Канаде отрицают просьбу Киева об отправке войск на Украину

В Канаде отрицают просьбу Киева об отправке войск на Украину - РИА Новости, 05.03.2024

В Канаде отрицают просьбу Киева об отправке войск на Украину

Киев не обращался к Оттаве с просьбой направить войска на Украину, сообщил в понедельник министр национальной обороны Канады Билл Блэр. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T00:06

2024-03-05T00:06

2024-03-05T00:06

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Киев не обращался к Оттаве с просьбой направить войска на Украину, сообщил в понедельник министр национальной обороны Канады Билл Блэр. Ранее издание Toronto Star со ссылкой на Блэра писало, что Канада допускает возможность послать ограниченное количество военных для обучения украинских солдат на территории Украины, но при условии, что обучение будет проходить вдали от фронта в рамках небоевой миссии. Представительница министра обороны Канады Диана Эбади ранее также сообщала, что у Канады нет планов отправлять войска на Украину. В понедельник у Блэра спросили, обращалась ли Украина к канадским вооруженным силам с просьбой отправить войска в страну. "Нет", - ответил министр обороны, добавив, что канадские военные "не могут выполнять какую-либо боевую роль (на Украине)". Министр, как и ранее, допустил обучение украинских военных непосредственно в стране, но пока условий для этого нет. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Позднее Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

https://ria.ru/20240304/oruzhie-1931111942.html

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