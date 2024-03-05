Рейтинг@Mail.ru
В Канаде отрицают просьбу Киева об отправке войск на Украину - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:06 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/ukraina-1931115566.html
В Канаде отрицают просьбу Киева об отправке войск на Украину
В Канаде отрицают просьбу Киева об отправке войск на Украину - РИА Новости, 05.03.2024
В Канаде отрицают просьбу Киева об отправке войск на Украину
Киев не обращался к Оттаве с просьбой направить войска на Украину, сообщил в понедельник министр национальной обороны Канады Билл Блэр. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T00:06
2024-03-05T00:06
в мире
украина
канада
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Киев не обращался к Оттаве с просьбой направить войска на Украину, сообщил в понедельник министр национальной обороны Канады Билл Блэр. Ранее издание Toronto Star со ссылкой на Блэра писало, что Канада допускает возможность послать ограниченное количество военных для обучения украинских солдат на территории Украины, но при условии, что обучение будет проходить вдали от фронта в рамках небоевой миссии. Представительница министра обороны Канады Диана Эбади ранее также сообщала, что у Канады нет планов отправлять войска на Украину. В понедельник у Блэра спросили, обращалась ли Украина к канадским вооруженным силам с просьбой отправить войска в страну. "Нет", - ответил министр обороны, добавив, что канадские военные "не могут выполнять какую-либо боевую роль (на Украине)". Министр, как и ранее, допустил обучение украинских военных непосредственно в стране, но пока условий для этого нет. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Позднее Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
https://ria.ru/20240304/oruzhie-1931111942.html
https://ria.ru/20240304/voyska-1931087238.html
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
украина
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, канада, нато
В мире, Украина, Канада, НАТО
В Канаде отрицают просьбу Киева об отправке войск на Украину

Министр обороны Канады: Киев не просил Оттаву отправить войска на Украину

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Киев не обращался к Оттаве с просьбой направить войска на Украину, сообщил в понедельник министр национальной обороны Канады Билл Блэр.
Ранее издание Toronto Star со ссылкой на Блэра писало, что Канада допускает возможность послать ограниченное количество военных для обучения украинских солдат на территории Украины, но при условии, что обучение будет проходить вдали от фронта в рамках небоевой миссии.
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в акватории Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Впервые в истории. В США забили тревогу из-за российского оружия на Украине
Вчера, 22:52
Представительница министра обороны Канады Диана Эбади ранее также сообщала, что у Канады нет планов отправлять войска на Украину.
В понедельник у Блэра спросили, обращалась ли Украина к канадским вооруженным силам с просьбой отправить войска в страну. "Нет", - ответил министр обороны, добавив, что канадские военные "не могут выполнять какую-либо боевую роль (на Украине)".
Министр, как и ранее, допустил обучение украинских военных непосредственно в стране, но пока условий для этого нет.
Французский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Макрон объяснил идею об отправке французских войск на Украину
Вчера, 19:01
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
Позднее Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы.
Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Францию в войне с Россией ждет новый позор
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаКанадаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала