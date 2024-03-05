Украинский уклонист погиб, пытаясь попасть в Румынию
Госпогранслужба: украинский уклонист погиб, пытаясь вплавь попасть в Румынию
© Державна прикордонна служба УкраїниЭвакуация тела, погибшего украинского уклониста из реки Тиса
© Державна прикордонна служба України
Эвакуация тела, погибшего украинского уклониста из реки Тиса
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские пограничники достали из реки Тиса тело очередного уклониста, пытавшегося незаконно пересечь границу и попасть в Румынию, сообщает во вторник Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
"Сегодня утром во время патрулирования речного участка границы пограничный наряд обнаружил в Тисе тело человека без признаков жизни. Тело достали из воды. Погибшим оказался житель Ивано-Франковской области 2002 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети Facebook*.
Отмечается, что, начиная с февраля 2022 года, пограничники обнаружили тела 21 мужчины, которые при попытке избежать мобилизации утонули в Тисе на границе Закарпатской области и Румынии.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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