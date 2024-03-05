https://ria.ru/20240305/uklonist-1931316108.html

Украинский уклонист погиб, пытаясь попасть в Румынию

Украинский уклонист погиб, пытаясь попасть в Румынию - РИА Новости, 05.03.2024

Украинский уклонист погиб, пытаясь попасть в Румынию

Украинские пограничники достали из реки Тиса тело очередного уклониста, пытавшегося незаконно пересечь границу и попасть в Румынию, сообщает во вторник Западное РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:59

2024-03-05T19:59

2024-03-05T20:31

в мире

румыния

украина

ивано-франковская область

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские пограничники достали из реки Тиса тело очередного уклониста, пытавшегося незаконно пересечь границу и попасть в Румынию, сообщает во вторник Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины. "Сегодня утром во время патрулирования речного участка границы пограничный наряд обнаружил в Тисе тело человека без признаков жизни. Тело достали из воды. Погибшим оказался житель Ивано-Франковской области 2002 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети Facebook*.Отмечается, что, начиная с февраля 2022 года, пограничники обнаружили тела 21 мужчины, которые при попытке избежать мобилизации утонули в Тисе на границе Закарпатской области и Румынии. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240229/uklonisty-1930280886.html

румыния

украина

ивано-франковская область

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в мире, румыния, украина, ивано-франковская область, владимир зеленский