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Украинский уклонист погиб, пытаясь попасть в Румынию - РИА Новости, 05.03.2024
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19:59 05.03.2024 (обновлено: 20:31 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/uklonist-1931316108.html
Украинский уклонист погиб, пытаясь попасть в Румынию
Украинский уклонист погиб, пытаясь попасть в Румынию - РИА Новости, 05.03.2024
Украинский уклонист погиб, пытаясь попасть в Румынию
Украинские пограничники достали из реки Тиса тело очередного уклониста, пытавшегося незаконно пересечь границу и попасть в Румынию, сообщает во вторник Западное РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:59
2024-03-05T20:31
в мире
румыния
украина
ивано-франковская область
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские пограничники достали из реки Тиса тело очередного уклониста, пытавшегося незаконно пересечь границу и попасть в Румынию, сообщает во вторник Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины. "Сегодня утром во время патрулирования речного участка границы пограничный наряд обнаружил в Тисе тело человека без признаков жизни. Тело достали из воды. Погибшим оказался житель Ивано-Франковской области 2002 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети Facebook*.Отмечается, что, начиная с февраля 2022 года, пограничники обнаружили тела 21 мужчины, которые при попытке избежать мобилизации утонули в Тисе на границе Закарпатской области и Румынии. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, румыния, украина, ивано-франковская область, владимир зеленский
В мире, Румыния, Украина, Ивано-Франковская область, Владимир Зеленский
Украинский уклонист погиб, пытаясь попасть в Румынию

Госпогранслужба: украинский уклонист погиб, пытаясь вплавь попасть в Румынию

© Державна прикордонна служба УкраїниЭвакуация тела, погибшего украинского уклониста из реки Тиса
Эвакуация тела, погибшего украинского уклониста из реки Тиса
© Державна прикордонна служба України
Эвакуация тела, погибшего украинского уклониста из реки Тиса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские пограничники достали из реки Тиса тело очередного уклониста, пытавшегося незаконно пересечь границу и попасть в Румынию, сообщает во вторник Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
"Сегодня утром во время патрулирования речного участка границы пограничный наряд обнаружил в Тисе тело человека без признаков жизни. Тело достали из воды. Погибшим оказался житель Ивано-Франковской области 2002 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети Facebook*.
Отмечается, что, начиная с февраля 2022 года, пограничники обнаружили тела 21 мужчины, которые при попытке избежать мобилизации утонули в Тисе на границе Закарпатской области и Румынии.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреРумынияУкраинаИвано-Франковская областьВладимир Зеленский
 
 
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