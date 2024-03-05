https://ria.ru/20240305/tsvety-1931195127.html
Россиянам дали рекомендации по выбору живых цветов
Россиянам дали рекомендации по выбору живых цветов - РИА Новости, 05.03.2024
Россиянам дали рекомендации по выбору живых цветов
Выбирая букет к празднику, лучше отдавать предпочтение полураспустившимся цветам, чашелистик которых плотно прилегает к бутону, раскрытые полностью цветы... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:04
2024-03-05T13:04
2024-03-05T13:05
общество
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930014800_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_64a8f26b1fac45af718d153677a7c242.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Выбирая букет к празднику, лучше отдавать предпочтение полураспустившимся цветам, чашелистик которых плотно прилегает к бутону, раскрытые полностью цветы недолговечны, рассказали в Роспотребнадзоре Московской области. "Раскрытые цветы – это красиво, но недолговечно. Поэтому отдайте предпочтение полураспустившимся цветам. Оптимальный вариант – раскрытые цветы вперемешку с бутонами. Главное, чтобы у первых не было пыльцы на тычинках, а последние не были желтоватыми – такие уже не распустятся. Как и те, что расположены у головок уже распустившихся цветов – им для этого не хватит питания. Проверьте, плотно ли прилегает к бутону чашелистик и свежий ли он. Если нет – это, скорее всего, уже распустившийся цветок, у которого просто оборвали увядшие лепестки", - отметили в ведомстве. В Роспотребнадзоре напомнили, что бутон свежего цветка – гладкий, упругий, правильной формы, без посторонних пятен и полос. Он не должен быть стянут резинкой (касается тюльпанов) или закреплен у основания липкой лентой (касается гербер). Бутон розы должен быть твердым у основания. Стебли свежих цветов должны быть упругими, мясистыми, без внешних повреждений и пятен, с такими же листьями. Если листья вялые, скорее всего, стебель поврежден, а значит, цветок проживет недолго. Срез стебля должен быть влажным, светлым, без постороннего запаха. Чтобы букет простоял как можно дольше, первым делом следует срез ножницами или секатором на два-три сантиметра, держа стебли под струей воды. Нижние листья необходимо удалить, чтобы избежать процесса гниения в воде. Также лучше не соединять в одной вазе два букета и не смешивать цветы от разных букетов. "Правило для упаковки композиции одно: она не должна быть слишком яркой, чтобы не отвлекать внимание от содержимого. Лучше всего отдать предпочтение натуральным мягким тонам – они гармонируют с любыми цветами и оттеняют их красоту. Точно так же работают грубые фактуры: фетр, сетка, крафтовая, гофрированная бумага, стилизованные газеты", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230305/podarki-1855925404.html
https://ria.ru/20230302/podarok-1855253749.html
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общество, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Россиянам дали рекомендации по выбору живых цветов
Роспотребнадзор: выбирая букет, отдавайте предпочтение полураспустившимся цветам
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Выбирая букет к празднику, лучше отдавать предпочтение полураспустившимся цветам, чашелистик которых плотно прилегает к бутону, раскрытые полностью цветы недолговечны, рассказали в Роспотребнадзоре Московской области.
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"Раскрытые цветы – это красиво, но недолговечно. Поэтому отдайте предпочтение полураспустившимся цветам. Оптимальный вариант – раскрытые цветы вперемешку с бутонами. Главное, чтобы у первых не было пыльцы на тычинках, а последние не были желтоватыми – такие уже не распустятся. Как и те, что расположены у головок уже распустившихся цветов – им для этого не хватит питания. Проверьте, плотно ли прилегает к бутону чашелистик и свежий ли он. Если нет – это, скорее всего, уже распустившийся цветок, у которого просто оборвали увядшие лепестки", - отметили в ведомстве.
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В Роспотребнадзоре напомнили, что бутон свежего цветка – гладкий, упругий, правильной формы, без посторонних пятен и полос. Он не должен быть стянут резинкой (касается тюльпанов) или закреплен у основания липкой лентой (касается гербер). Бутон розы должен быть твердым у основания. Стебли свежих цветов должны быть упругими, мясистыми, без внешних повреждений и пятен, с такими же листьями. Если листья вялые, скорее всего, стебель поврежден, а значит, цветок проживет недолго. Срез стебля должен быть влажным, светлым, без постороннего запаха.
Чтобы букет простоял как можно дольше, первым делом следует срез ножницами или секатором на два-три сантиметра, держа стебли под струей воды. Нижние листья необходимо удалить, чтобы избежать процесса гниения в воде. Также лучше не соединять в одной вазе два букета и не смешивать цветы от разных букетов.
"Правило для упаковки композиции одно: она не должна быть слишком яркой, чтобы не отвлекать внимание от содержимого. Лучше всего отдать предпочтение натуральным мягким тонам – они гармонируют с любыми цветами и оттеняют их красоту. Точно так же работают грубые фактуры: фетр, сетка, крафтовая, гофрированная бумага, стилизованные газеты", - добавили в ведомстве.
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