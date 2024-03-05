https://ria.ru/20240305/tsvety-1931195127.html

Россиянам дали рекомендации по выбору живых цветов

Россиянам дали рекомендации по выбору живых цветов - РИА Новости, 05.03.2024

Россиянам дали рекомендации по выбору живых цветов

Выбирая букет к празднику, лучше отдавать предпочтение полураспустившимся цветам, чашелистик которых плотно прилегает к бутону, раскрытые полностью цветы... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:04

2024-03-05T13:04

2024-03-05T13:05

общество

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930014800_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_64a8f26b1fac45af718d153677a7c242.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Выбирая букет к празднику, лучше отдавать предпочтение полураспустившимся цветам, чашелистик которых плотно прилегает к бутону, раскрытые полностью цветы недолговечны, рассказали в Роспотребнадзоре Московской области. "Раскрытые цветы – это красиво, но недолговечно. Поэтому отдайте предпочтение полураспустившимся цветам. Оптимальный вариант – раскрытые цветы вперемешку с бутонами. Главное, чтобы у первых не было пыльцы на тычинках, а последние не были желтоватыми – такие уже не распустятся. Как и те, что расположены у головок уже распустившихся цветов – им для этого не хватит питания. Проверьте, плотно ли прилегает к бутону чашелистик и свежий ли он. Если нет – это, скорее всего, уже распустившийся цветок, у которого просто оборвали увядшие лепестки", - отметили в ведомстве. В Роспотребнадзоре напомнили, что бутон свежего цветка – гладкий, упругий, правильной формы, без посторонних пятен и полос. Он не должен быть стянут резинкой (касается тюльпанов) или закреплен у основания липкой лентой (касается гербер). Бутон розы должен быть твердым у основания. Стебли свежих цветов должны быть упругими, мясистыми, без внешних повреждений и пятен, с такими же листьями. Если листья вялые, скорее всего, стебель поврежден, а значит, цветок проживет недолго. Срез стебля должен быть влажным, светлым, без постороннего запаха. Чтобы букет простоял как можно дольше, первым делом следует срез ножницами или секатором на два-три сантиметра, держа стебли под струей воды. Нижние листья необходимо удалить, чтобы избежать процесса гниения в воде. Также лучше не соединять в одной вазе два букета и не смешивать цветы от разных букетов. "Правило для упаковки композиции одно: она не должна быть слишком яркой, чтобы не отвлекать внимание от содержимого. Лучше всего отдать предпочтение натуральным мягким тонам – они гармонируют с любыми цветами и оттеняют их красоту. Точно так же работают грубые фактуры: фетр, сетка, крафтовая, гофрированная бумага, стилизованные газеты", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230305/podarki-1855925404.html

https://ria.ru/20230302/podarok-1855253749.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)