https://ria.ru/20240305/tramp-1931130075.html
Трамп побеждает на собраниях республиканцев в Северной Дакоте, пишут СМИ
Трамп побеждает на собраниях республиканцев в Северной Дакоте, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2024
Трамп побеждает на собраниях республиканцев в Северной Дакоте, пишут СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп побеждает свою единственную соперницу экс-постпреда Штатов при ООН Никки Хейли за республиканскую номинацию на партийных... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T06:09
2024-03-05T06:09
2024-03-05T06:09
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выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп побеждает свою единственную соперницу экс-постпреда Штатов при ООН Никки Хейли за республиканскую номинацию на партийных выборных собраниях в Северной Дакоте, прогнозируют американские СМИ. Выборные собрания республиканцев в Северной Дакоте - последнее мероприятие перед "супервторником", когда предварительные выборы пройдут в 15 штатах. Победитель "кокусов" получит поддержку 29 делегатов на национальном съезде республиканцев, который объявит кандидата от партии на президентских выборах. Согласно данным телеканалов NBC News, ABC News и газеты New York Times, Трамп побеждает в Северной Дакоте с 84% голосов. До "супервторника" Трампу удалось одержать череду уверенных побед на праймериз и "кокусах", набрав 244 делегата в свою корзину. У Хейли на счету 43 голоса, в том числе, после уверенной победы в столичном округе Колумбия. Но, несмотря на отставание, она и ее спонсоры пока не оставляют борьбу. Во вторник определится судьба еще 854 делегатов. Всего кандидату для победы нужно 1215 голосов на национальном съезде.
https://ria.ru/20240304/tramp-1931095489.html
https://ria.ru/20240304/ssha-1930461585.html
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в мире, северная дакота, сша, дональд трамп, никки хейли, выборы президента сша — 2024
В мире, Северная Дакота, США, Дональд Трамп, Никки Хейли, Выборы президента США — 2024
Трамп побеждает на собраниях республиканцев в Северной Дакоте, пишут СМИ
СМИ: Трамп побеждает на выборных собраниях республиканцев в Северной Дакоте
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп побеждает свою единственную соперницу экс-постпреда Штатов при ООН Никки Хейли за республиканскую номинацию на партийных выборных собраниях в Северной Дакоте, прогнозируют американские СМИ.
Выборные собрания республиканцев в Северной Дакоте - последнее мероприятие перед "супервторником", когда предварительные выборы пройдут в 15 штатах. Победитель "кокусов" получит поддержку 29 делегатов на национальном съезде республиканцев, который объявит кандидата от партии на президентских выборах.
В США заявили, что власти штатов не могут решать судьбу Трампа на выборах
Согласно данным телеканалов NBC News, ABC News и газеты New York Times, Трамп побеждает в Северной Дакоте с 84% голосов.
До "супервторника" Трампу удалось одержать череду уверенных побед на праймериз и "кокусах", набрав 244 делегата в свою корзину. У Хейли на счету 43 голоса, в том числе, после уверенной победы в столичном округе Колумбия
. Но, несмотря на отставание, она и ее спонсоры пока не оставляют борьбу.
Во вторник определится судьба еще 854 делегатов. Всего кандидату для победы нужно 1215 голосов на национальном съезде.
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