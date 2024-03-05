https://ria.ru/20240305/tomat-1931278698.html

Путин поддержал идею отмечать "День томата"

Путин поддержал идею отмечать "День томата" - РИА Новости, 05.03.2024

Путин поддержал идею отмечать "День томата"

Президент России Владимир Путин назвал предложение отмечать "день томата" замечательной идеей, если не будут кидаться помидорами. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T17:32

2024-03-05T17:32

2024-03-05T17:33

ставропольский край

россия

владимир путин

общество

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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал предложение отмечать "день томата" замечательной идеей, если не будут кидаться помидорами. "Почему нет... Местное начальство должно вам помочь... Идея сама замечательная, классная идея. У нас по-моему еще нет такого", — сказал Путин на встрече с работниками агрохолдинга в Ставропольском крае, где прозвучала идея провести "день томата". Президент поинтересовался, не будут ли кидаться томатами на этом празднике. Авторы идеи заверили, что их будут есть. "Надо совместить фестиваль вина с фестивалем (томатов — ред.)", — пошутил Путин, узнав, что фестиваль вина проходит в Ставропольском крае. "Идея (день томата — ред.) хорошая, замечательная, давайте сделаем. Если нужно чем-то помочь, то давайте, в чем проблема", — добавил глава государства.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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Путин на Ставрополье общается с работниками тепличного комплекса в местной столовой Путин на Ставрополье общается с работниками тепличного комплекса прямо в местной столовой. Президента спросили про его опыт работы в студотряде в молодости, Путин поделился воспоминаниями: "бери больше, кидай дальше". 2024-03-05T17:32 true PT0M51S

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ставропольский край, россия, владимир путин, общество