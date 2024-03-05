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Путин поддержал идею отмечать "День томата" - РИА Новости, 05.03.2024
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17:32 05.03.2024 (обновлено: 17:33 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/tomat-1931278698.html
Путин поддержал идею отмечать "День томата"
Путин поддержал идею отмечать "День томата" - РИА Новости, 05.03.2024
Путин поддержал идею отмечать "День томата"
Президент России Владимир Путин назвал предложение отмечать "день томата" замечательной идеей, если не будут кидаться помидорами. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:32
2024-03-05T17:33
ставропольский край
россия
владимир путин
общество
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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал предложение отмечать "день томата" замечательной идеей, если не будут кидаться помидорами. "Почему нет... Местное начальство должно вам помочь... Идея сама замечательная, классная идея. У нас по-моему еще нет такого", — сказал Путин на встрече с работниками агрохолдинга в Ставропольском крае, где прозвучала идея провести "день томата". Президент поинтересовался, не будут ли кидаться томатами на этом празднике. Авторы идеи заверили, что их будут есть. "Надо совместить фестиваль вина с фестивалем (томатов — ред.)", — пошутил Путин, узнав, что фестиваль вина проходит в Ставропольском крае. "Идея (день томата — ред.) хорошая, замечательная, давайте сделаем. Если нужно чем-то помочь, то давайте, в чем проблема", — добавил глава государства.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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Путин на Ставрополье общается с работниками тепличного комплекса в местной столовой
Путин на Ставрополье общается с работниками тепличного комплекса прямо в местной столовой. Президента спросили про его опыт работы в студотряде в молодости, Путин поделился воспоминаниями: "бери больше, кидай дальше".
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ставропольский край, россия, владимир путин, общество
Ставропольский край, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поддержал идею отмечать "День томата"

Путин на Ставрополье назвал идею отмечать "День томата" замечательной

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" на территории Регионального индустриального парка "Солнечный" в Ставрополе
Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО Солнечный дар агропромышленного холдинга Эко-культура на территории Регионального индустриального парка Солнечный в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" на территории Регионального индустриального парка "Солнечный" в Ставрополе
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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал предложение отмечать "день томата" замечательной идеей, если не будут кидаться помидорами.
"Почему нет... Местное начальство должно вам помочь... Идея сама замечательная, классная идея. У нас по-моему еще нет такого", — сказал Путин на встрече с работниками агрохолдинга в Ставропольском крае, где прозвучала идея провести "день томата".
Президент поинтересовался, не будут ли кидаться томатами на этом празднике. Авторы идеи заверили, что их будут есть.
"Надо совместить фестиваль вина с фестивалем (томатов — ред.)", — пошутил Путин, узнав, что фестиваль вина проходит в Ставропольском крае.
"Идея (день томата — ред.) хорошая, замечательная, давайте сделаем. Если нужно чем-то помочь, то давайте, в чем проблема", — добавил глава государства.
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