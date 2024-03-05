https://ria.ru/20240305/tomat-1931278698.html
Путин поддержал идею отмечать "День томата"
Путин поддержал идею отмечать "День томата" - РИА Новости, 05.03.2024
Путин поддержал идею отмечать "День томата"
Президент России Владимир Путин назвал предложение отмечать "день томата" замечательной идеей, если не будут кидаться помидорами. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:32
2024-03-05T17:32
2024-03-05T17:33
ставропольский край
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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал предложение отмечать "день томата" замечательной идеей, если не будут кидаться помидорами. "Почему нет... Местное начальство должно вам помочь... Идея сама замечательная, классная идея. У нас по-моему еще нет такого", — сказал Путин на встрече с работниками агрохолдинга в Ставропольском крае, где прозвучала идея провести "день томата". Президент поинтересовался, не будут ли кидаться томатами на этом празднике. Авторы идеи заверили, что их будут есть. "Надо совместить фестиваль вина с фестивалем (томатов — ред.)", — пошутил Путин, узнав, что фестиваль вина проходит в Ставропольском крае. "Идея (день томата — ред.) хорошая, замечательная, давайте сделаем. Если нужно чем-то помочь, то давайте, в чем проблема", — добавил глава государства.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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Путин на Ставрополье общается с работниками тепличного комплекса в местной столовой
Путин на Ставрополье общается с работниками тепличного комплекса прямо в местной столовой. Президента спросили про его опыт работы в студотряде в молодости, Путин поделился воспоминаниями: "бери больше, кидай дальше".
2024-03-05T17:32
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ставропольский край, россия, владимир путин, общество
Ставропольский край, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поддержал идею отмечать "День томата"
Путин на Ставрополье назвал идею отмечать "День томата" замечательной
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал предложение отмечать "день томата" замечательной идеей, если не будут кидаться помидорами.
"Почему нет... Местное начальство должно вам помочь... Идея сама замечательная, классная идея. У нас по-моему еще нет такого", — сказал Путин на встрече с работниками агрохолдинга в Ставропольском крае
, где прозвучала идея провести "день томата".
Президент поинтересовался, не будут ли кидаться томатами на этом празднике. Авторы идеи заверили, что их будут есть.
"Надо совместить фестиваль вина с фестивалем (томатов — ред.)", — пошутил Путин, узнав, что фестиваль вина проходит в Ставропольском крае.
"Идея (день томата — ред.) хорошая, замечательная, давайте сделаем. Если нужно чем-то помочь, то давайте, в чем проблема", — добавил глава государства.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой