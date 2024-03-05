https://ria.ru/20240305/tesla-1931311149.html

Tesla оценила ущерб от простоя завода в Берлине в сто миллионов евро

Tesla оценила ущерб от простоя завода в Берлине в сто миллионов евро - РИА Новости, 05.03.2024

Tesla оценила ущерб от простоя завода в Берлине в сто миллионов евро

Простой на заводе Tesla после атаки левоэкстремистов на подстанции близ Берлина приведет к ущербу свыше 100 миллионов евро, более 12 тысяч сотрудников не смогут РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:33

2024-03-05T19:33

2024-03-05T19:33

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tesla motors

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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Простой на заводе Tesla после атаки левоэкстремистов на подстанции близ Берлина приведет к ущербу свыше 100 миллионов евро, более 12 тысяч сотрудников не смогут приступить к работе, заявил представитель компании Андре Тириг в ходе пресс-конференции. "У нас свыше 12 тысяч сотрудников, которых мы в данный момент не можем обеспечить работой. Это означает для нас экономический ущерб в девятизначном размере, и на данный момент у нас нет четкой перспективы, когда мы сможем снова начать производство", - заявил он в ходе конференции, транслировавшей изданием Spiegel. По его словам, никто из сотрудников не пострадал, так как удалось вовремя провести безопасное отключение производства. По словам Тиринга, работа на заводе Tesla возобновится не ранее следующей недели. Во вторник завод Tesla, город Экнер и два района Берлина остались без электричества из-за поджога подстанции, устроенного экологическими активистами. Персонал завода был эвакуирован. Позднее издание Tagesspiegel заявило, что немецкая левоэкстремистская "Группа Вулкан" взяла на себя ответственность за поджог подстанции, который привел к отключению электричества.

https://ria.ru/20240203/tesla-1925168608.html

берлин (город)

германия

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Кирилл Волков

в мире, берлин (город), tesla motors, германия