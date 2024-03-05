Рейтинг@Mail.ru
Tesla оценила ущерб от простоя завода в Берлине в сто миллионов евро - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/tesla-1931311149.html
Tesla оценила ущерб от простоя завода в Берлине в сто миллионов евро
Tesla оценила ущерб от простоя завода в Берлине в сто миллионов евро - РИА Новости, 05.03.2024
Tesla оценила ущерб от простоя завода в Берлине в сто миллионов евро
Простой на заводе Tesla после атаки левоэкстремистов на подстанции близ Берлина приведет к ущербу свыше 100 миллионов евро, более 12 тысяч сотрудников не смогут РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:33
2024-03-05T19:33
в мире
берлин (город)
tesla motors
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931242116_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_15f96e38b349e4496903a9fb1b8033c3.jpg
БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Простой на заводе Tesla после атаки левоэкстремистов на подстанции близ Берлина приведет к ущербу свыше 100 миллионов евро, более 12 тысяч сотрудников не смогут приступить к работе, заявил представитель компании Андре Тириг в ходе пресс-конференции. "У нас свыше 12 тысяч сотрудников, которых мы в данный момент не можем обеспечить работой. Это означает для нас экономический ущерб в девятизначном размере, и на данный момент у нас нет четкой перспективы, когда мы сможем снова начать производство", - заявил он в ходе конференции, транслировавшей изданием Spiegel. По его словам, никто из сотрудников не пострадал, так как удалось вовремя провести безопасное отключение производства. По словам Тиринга, работа на заводе Tesla возобновится не ранее следующей недели. Во вторник завод Tesla, город Экнер и два района Берлина остались без электричества из-за поджога подстанции, устроенного экологическими активистами. Персонал завода был эвакуирован. Позднее издание Tagesspiegel заявило, что немецкая левоэкстремистская "Группа Вулкан" взяла на себя ответственность за поджог подстанции, который привел к отключению электричества.
https://ria.ru/20240203/tesla-1925168608.html
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931242116_63:0:1883:1365_1920x0_80_0_0_9d216f0e3f47f3351a62511e78542391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), tesla motors, германия
В мире, Берлин (город), Tesla motors, Германия
Tesla оценила ущерб от простоя завода в Берлине в сто миллионов евро

Tesla: левоэкстремисты нанесли заводу в Берлине ущерб свыше ста миллионов евро

© Фото : Gigafactory Berlin News/XЗавод Tesla Gigafactory Берлин-Бранденбург
Завод Tesla Gigafactory Берлин-Бранденбург - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : Gigafactory Berlin News/X
Завод Tesla Gigafactory Берлин-Бранденбург. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Простой на заводе Tesla после атаки левоэкстремистов на подстанции близ Берлина приведет к ущербу свыше 100 миллионов евро, более 12 тысяч сотрудников не смогут приступить к работе, заявил представитель компании Андре Тириг в ходе пресс-конференции.
"У нас свыше 12 тысяч сотрудников, которых мы в данный момент не можем обеспечить работой. Это означает для нас экономический ущерб в девятизначном размере, и на данный момент у нас нет четкой перспективы, когда мы сможем снова начать производство", - заявил он в ходе конференции, транслировавшей изданием Spiegel. По его словам, никто из сотрудников не пострадал, так как удалось вовремя провести безопасное отключение производства. По словам Тиринга, работа на заводе Tesla возобновится не ранее следующей недели.
Во вторник завод Tesla, город Экнер и два района Берлина остались без электричества из-за поджога подстанции, устроенного экологическими активистами. Персонал завода был эвакуирован. Позднее издание Tagesspiegel заявило, что немецкая левоэкстремистская "Группа Вулкан" взяла на себя ответственность за поджог подстанции, который привел к отключению электричества.
Водитель электромобиля Tesla - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Маск назвал причину отзыва двух миллионов автомобилей Tesla
3 февраля, 08:42
 
В миреБерлин (город)Tesla motorsГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала