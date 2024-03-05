https://ria.ru/20240305/tayvan-1931127961.html
КНР планирует противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня
КНР планирует противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня - РИА Новости, 05.03.2024
КНР планирует противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня
Власти Китая в 2024 году будут решительно противостоять вмешательству внешних сил в тайваньский вопрос, следует из обнародованного во вторник... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T05:17
2024-03-05T05:17
2024-03-05T05:17
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ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. Власти Китая в 2024 году будут решительно противостоять вмешательству внешних сил в тайваньский вопрос, следует из обнародованного во вторник социально-экономического плана развития страны на 2024 год. "Мы категорически выступаем против сепаратистских действий сторонников "независимости Тайваня", будем твердо противостоять вмешательству внешних сил и способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива", - говорится в докладе. В документе отмечается, что КНР будет "непреклонно продвигать великое дело воссоединения Родины", а также защищать коренные интересы китайской нации. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240302/finansisty-1930611360.html
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в мире, китай, тайвань
КНР планирует противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня
Доклад: КНР будет твердо противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня