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КНР планирует противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня - РИА Новости, 05.03.2024
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05:17 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/tayvan-1931127961.html
КНР планирует противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня
КНР планирует противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня - РИА Новости, 05.03.2024
КНР планирует противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня
Власти Китая в 2024 году будут решительно противостоять вмешательству внешних сил в тайваньский вопрос, следует из обнародованного во вторник... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T05:17
2024-03-05T05:17
в мире
китай
тайвань
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ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. Власти Китая в 2024 году будут решительно противостоять вмешательству внешних сил в тайваньский вопрос, следует из обнародованного во вторник социально-экономического плана развития страны на 2024 год. "Мы категорически выступаем против сепаратистских действий сторонников "независимости Тайваня", будем твердо противостоять вмешательству внешних сил и способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива", - говорится в докладе. В документе отмечается, что КНР будет "непреклонно продвигать великое дело воссоединения Родины", а также защищать коренные интересы китайской нации. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, китай, тайвань
В мире, Китай, Тайвань
КНР планирует противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня

Доклад: КНР будет твердо противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. Власти Китая в 2024 году будут решительно противостоять вмешательству внешних сил в тайваньский вопрос, следует из обнародованного во вторник социально-экономического плана развития страны на 2024 год.
«
"Мы категорически выступаем против сепаратистских действий сторонников "независимости Тайваня", будем твердо противостоять вмешательству внешних сил и способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива", - говорится в докладе.
В документе отмечается, что КНР будет "непреклонно продвигать великое дело воссоединения Родины", а также защищать коренные интересы китайской нации.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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