https://ria.ru/20240305/taurus-1931126591.html

Британия призывает ФРГ передать Киеву Taurus, пишут СМИ

Британия призывает ФРГ передать Киеву Taurus, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2024

Британия призывает ФРГ передать Киеву Taurus, пишут СМИ

Великобритания призывает Германию передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров бундесвера, пишет газета Guardian со ссылкой... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T04:51

2024-03-05T04:51

2024-03-05T04:59

в мире

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германия

великобритания

олаф шольц

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Великобритания призывает Германию передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров бундесвера, пишет газета Guardian со ссылкой на представителя британских властей. "Британия первой передала дальнобойные высокоточные ракеты Украине, и мы призываем наших союзников сделать то же самое", — приводит издание слова представителя британского правительства.По словам источников издания в британском минобороны, утечку сочли досадной, но не серьезной. Газета также указывает, что власти страны признали наличие "немногочисленного" британского персонала на Украине еще на прошлой неделе, но не сообщили, чем они там занимаются. В понедельник агентство Блумберг передавало, что представитель премьер-министра Великобритании назвал утечку разговора офицеров бундесвера серьезной проблемой и указал, что расследовать инцидент — дело Германии. На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.

https://ria.ru/20240305/bomba-1931119348.html

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

украина

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в мире, украина, германия, великобритания, олаф шольц, разговор немецких военных об атаке на крымский мост