https://ria.ru/20240305/svo-1931234084.html

Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении

Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении - РИА Новости, 05.03.2024

Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении

За минувшие сутки российские войска отразили пять атак на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:18

2024-03-05T15:18

2024-03-05T16:08

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили пять атак на Купянском направлении, сообщили в Минобороны."На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск <…> в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области отразили пять атак подразделений 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ", — говорится в сводке.Кроме того, российские войска улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й пехотной бригадам ВСУ в районах сел Ямполовка, Терны (ДНР) и Свердловка (ЛНР).Потери противника составили примерно 35 человек убитыми и ранеными и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили американскую артсистему М777, польскую САУ Krab, орудие "Мста-Б", САУ "Гвоздика" и боевую машину РСЗО "Град".В военном ведомстве рассказали о ситуации и на других участках фронта.На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям 81-й аэромобильной, 22, 33 и 42-й механизированных, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах Новомихайловки, Победы, Белогоровки, Нового и Курдюмовки (ДНР). В районах Клещеевки и Красногоровки российские подразделения отразили две контратаки. Украинская армия потеряла около 300 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, три автомобиля, американскую гаубицу М198, два орудия Д-20, гаубицу "Мста-Б", две САУ "Гвоздика", гаубицу Д-30 и боевую машину РСЗО "Град".На Авдеевском направлении группировка "Центр" продолжала занимать более выгодные рубежи и позиции. В течение суток она нанесла поражение 24, 31, 47 и 61-й механизированным бригадам ВСУ в районах Нетайлово, Новоселовки Первой и Торецка (ДНР), а также отразила три атаки в районах сел Кирово, Бердычи и Шумы и десять контратак в районах Тоненького, Первомайского и Орловки. Потери ВСУ составили около 500 солдат, четыре боевые бронемашины, в том числе американские БМП Bradley и бронетранспортер М113, четыре автомобиля и гаубица Д-30.На Южнодонецком направлении группировка "Восток" поразила живую силу и технику 102-й, 128-й бригад теробороны в районах Водяного (ДНР) и Малиновки (Запорожская область). Противник потерял примерно 230 человек, два танка, две боевые бронемашины, шесть автомобилей, гаубицу "Мста-Б" и боевую машину британского зенитного ракетного комплекса Stormer.На Херсонском направлении группировка "Днепр" нанесла поражение подразделениям 117-й механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах сел Садовое, Михайловка (Херсонская область) и Малая Токмачка (Запорожская область). В районе Работино российские войска отразили атаку штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ. Украинская армия потеряла там около 25 военнослужащих и три автомобиля. В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 104 районах, поразив, в частности, пусковые установки ЗРК С-300 и "Бук", а также пункт управления беспилотниками. Силы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29, перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 112 дронов.

https://ria.ru/20240305/spetsoperatsiya-1931127537.html

https://ria.ru/20240305/abrams-1931148611.html

https://ria.ru/20240305/vsu-1931241641.html

https://ria.ru/20240304/svo-1931090447.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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