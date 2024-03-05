https://ria.ru/20240305/svo-1931234084.html
Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении
Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении - РИА Новости, 05.03.2024
Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении
За минувшие сутки российские войска отразили пять атак на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:18
2024-03-05T15:18
2024-03-05T16:08
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили пять атак на Купянском направлении, сообщили в Минобороны."На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск <…> в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области отразили пять атак подразделений 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ", — говорится в сводке.Кроме того, российские войска улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й пехотной бригадам ВСУ в районах сел Ямполовка, Терны (ДНР) и Свердловка (ЛНР).Потери противника составили примерно 35 человек убитыми и ранеными и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили американскую артсистему М777, польскую САУ Krab, орудие "Мста-Б", САУ "Гвоздика" и боевую машину РСЗО "Град".В военном ведомстве рассказали о ситуации и на других участках фронта.На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям 81-й аэромобильной, 22, 33 и 42-й механизированных, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах Новомихайловки, Победы, Белогоровки, Нового и Курдюмовки (ДНР). В районах Клещеевки и Красногоровки российские подразделения отразили две контратаки. Украинская армия потеряла около 300 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, три автомобиля, американскую гаубицу М198, два орудия Д-20, гаубицу "Мста-Б", две САУ "Гвоздика", гаубицу Д-30 и боевую машину РСЗО "Град".На Авдеевском направлении группировка "Центр" продолжала занимать более выгодные рубежи и позиции. В течение суток она нанесла поражение 24, 31, 47 и 61-й механизированным бригадам ВСУ в районах Нетайлово, Новоселовки Первой и Торецка (ДНР), а также отразила три атаки в районах сел Кирово, Бердычи и Шумы и десять контратак в районах Тоненького, Первомайского и Орловки. Потери ВСУ составили около 500 солдат, четыре боевые бронемашины, в том числе американские БМП Bradley и бронетранспортер М113, четыре автомобиля и гаубица Д-30.На Южнодонецком направлении группировка "Восток" поразила живую силу и технику 102-й, 128-й бригад теробороны в районах Водяного (ДНР) и Малиновки (Запорожская область). Противник потерял примерно 230 человек, два танка, две боевые бронемашины, шесть автомобилей, гаубицу "Мста-Б" и боевую машину британского зенитного ракетного комплекса Stormer.На Херсонском направлении группировка "Днепр" нанесла поражение подразделениям 117-й механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах сел Садовое, Михайловка (Херсонская область) и Малая Токмачка (Запорожская область). В районе Работино российские войска отразили атаку штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ. Украинская армия потеряла там около 25 военнослужащих и три автомобиля. В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 104 районах, поразив, в частности, пусковые установки ЗРК С-300 и "Бук", а также пункт управления беспилотниками. Силы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29, перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 112 дронов.
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безопасность, вооруженные силы рф, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
За минувшие сутки российские войска отразили пять атак на Купянском направлении, сообщили в Минобороны
.
"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск <…> в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области
отразили пять атак подразделений 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ", — говорится в сводке.
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Кроме того, российские войска улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й пехотной бригадам ВСУ
в районах сел Ямполовка, Терны (ДНР) и Свердловка (ЛНР).
Потери противника составили примерно 35 человек убитыми и ранеными и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили американскую артсистему М777, польскую САУ Krab, орудие "Мста-Б", САУ "Гвоздика" и боевую машину РСЗО "Град".
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В военном ведомстве рассказали о ситуации и на других участках фронта.
На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям 81-й аэромобильной, 22, 33 и 42-й механизированных, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах Новомихайловки, Победы, Белогоровки, Нового и Курдюмовки (ДНР). В районах Клещеевки и Красногоровки российские подразделения отразили две контратаки. Украинская армия потеряла около 300 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, три автомобиля, американскую гаубицу М198, два орудия Д-20, гаубицу "Мста-Б", две САУ "Гвоздика", гаубицу Д-30 и боевую машину РСЗО "Град".
На Авдеевском направлении группировка "Центр" продолжала занимать более выгодные рубежи и позиции. В течение суток она нанесла поражение 24, 31, 47 и 61-й механизированным бригадам ВСУ в районах Нетайлово, Новоселовки Первой и Торецка (ДНР), а также отразила три атаки в районах сел Кирово, Бердычи и Шумы и десять контратак в районах Тоненького, Первомайского и Орловки. Потери ВСУ составили около 500 солдат, четыре боевые бронемашины, в том числе американские БМП Bradley и бронетранспортер М113, четыре автомобиля и гаубица Д-30.
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На Южнодонецком направлении группировка "Восток" поразила живую силу и технику 102-й, 128-й бригад теробороны в районах Водяного (ДНР) и Малиновки (Запорожская область). Противник потерял примерно 230 человек, два танка, две боевые бронемашины, шесть автомобилей, гаубицу "Мста-Б" и боевую машину британского зенитного ракетного комплекса Stormer.
На Херсонском направлении группировка "Днепр" нанесла поражение подразделениям 117-й механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах сел Садовое, Михайловка (Херсонская область) и Малая Токмачка (Запорожская область). В районе Работино российские войска отразили атаку штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ. Украинская армия потеряла там около 25 военнослужащих и три автомобиля.
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В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 104 районах, поразив, в частности, пусковые установки ЗРК С-300 и "Бук", а также пункт управления беспилотниками.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине