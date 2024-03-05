https://ria.ru/20240305/sudan-1931140451.html

Судан рассчитывает на визит высокого уровня в Россию, заявил глава МИД

Судан рассчитывает на визит высокого уровня в Россию, заявил глава МИД - РИА Новости, 05.03.2024

Судан рассчитывает на визит высокого уровня в Россию, заявил глава МИД

Судан рассчитывает на визит руководства страны в РФ и переговоры высокого уровня в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T09:11

2024-03-05T09:11

2024-03-05T16:40

в мире

судан

россия

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АНТАЛЬЯ, 5 мар — РИА Новости, Заман Рамазанов. Судан рассчитывает на визит руководства страны в РФ и переговоры высокого уровня в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Али Садик Али. "У нас налажены контакты и координация между нашим и российским руководством. Стремимся совершить визит в ближайшее время на уровне или глав государств, или министров иностранных дел", — заявил Али на полях Дипломатического форума в Анталье. Читайте полный текст интервью Али Садика Али >>

https://ria.ru/20240213/konsulstvo-1926996342.html

судан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, судан, россия