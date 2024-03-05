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Судан рассчитывает на визит высокого уровня в Россию, заявил глава МИД
Судан рассчитывает на визит высокого уровня в Россию, заявил глава МИД - РИА Новости, 05.03.2024
Судан рассчитывает на визит высокого уровня в Россию, заявил глава МИД
Судан рассчитывает на визит руководства страны в РФ и переговоры высокого уровня в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T09:11
2024-03-05T09:11
2024-03-05T16:40
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АНТАЛЬЯ, 5 мар — РИА Новости, Заман Рамазанов. Судан рассчитывает на визит руководства страны в РФ и переговоры высокого уровня в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Али Садик Али. "У нас налажены контакты и координация между нашим и российским руководством. Стремимся совершить визит в ближайшее время на уровне или глав государств, или министров иностранных дел", — заявил Али на полях Дипломатического форума в Анталье. Читайте полный текст интервью Али Садика Али >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, россия
Судан рассчитывает на визит высокого уровня в Россию, заявил глава МИД
Али Садик Али: Судан рассчитывает на переговоры высокого уровня с Россией
АНТАЛЬЯ, 5 мар — РИА Новости, Заман Рамазанов. Судан рассчитывает на визит руководства страны в РФ и переговоры высокого уровня в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Али Садик Али.
"У нас налажены контакты и координация между нашим и российским руководством. Стремимся совершить визит в ближайшее время на уровне или глав государств, или министров иностранных дел", — заявил Али на полях Дипломатического форума в Анталье.
Консульство в Судане возобновило работу после переезда