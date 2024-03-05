Рейтинг@Mail.ru
Судан рассчитывает на визит высокого уровня в Россию, заявил глава МИД - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 05.03.2024 (обновлено: 16:40 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/sudan-1931140451.html
Судан рассчитывает на визит высокого уровня в Россию, заявил глава МИД
Судан рассчитывает на визит высокого уровня в Россию, заявил глава МИД - РИА Новости, 05.03.2024
Судан рассчитывает на визит высокого уровня в Россию, заявил глава МИД
Судан рассчитывает на визит руководства страны в РФ и переговоры высокого уровня в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T09:11
2024-03-05T16:40
в мире
судан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931138823_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_aa272251f2764cba9f0c2db37676774d.jpg
АНТАЛЬЯ, 5 мар — РИА Новости, Заман Рамазанов. Судан рассчитывает на визит руководства страны в РФ и переговоры высокого уровня в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Али Садик Али. "У нас налажены контакты и координация между нашим и российским руководством. Стремимся совершить визит в ближайшее время на уровне или глав государств, или министров иностранных дел", — заявил Али на полях Дипломатического форума в Анталье. Читайте полный текст интервью Али Садика Али &gt;&gt;
https://ria.ru/20240213/konsulstvo-1926996342.html
судан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931138823_79:0:2612:1900_1920x0_80_0_0_b828ca34b3857119097ef144029b19af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, судан, россия
В мире, Судан, Россия
Судан рассчитывает на визит высокого уровня в Россию, заявил глава МИД

Али Садик Али: Судан рассчитывает на переговоры высокого уровня с Россией

© AFP 2024 / ASHRAF SHAZLYМинистр иностранных дел Судана Али Ас-Садик Али
Министр иностранных дел Судана Али Ас-Садик Али - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AFP 2024 / ASHRAF SHAZLY
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 5 мар — РИА Новости, Заман Рамазанов. Судан рассчитывает на визит руководства страны в РФ и переговоры высокого уровня в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Али Садик Али.
"У нас налажены контакты и координация между нашим и российским руководством. Стремимся совершить визит в ближайшее время на уровне или глав государств, или министров иностранных дел", — заявил Али на полях Дипломатического форума в Анталье.
Читайте полный текст интервью Али Садика Али >>
Посольство РФ в Судане - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Консульство в Судане возобновило работу после переезда
13 февраля, 09:10
 
В миреСуданРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала