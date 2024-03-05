https://ria.ru/20240305/sudan-1931123428.html
МИД Ирана опроверг сообщения о постройке Тегераном базы в Судане
МИД Ирана опроверг сообщения о постройке Тегераном базы в Судане - РИА Новости, 05.03.2024
МИД Ирана опроверг сообщения о постройке Тегераном базы в Судане
Министр иностранных дел Судана опроверг заявления СМИ о якобы имеющем место запросе, поступившем от Ирана Судану и касающемся возведения военно-морской базы в... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T03:03
2024-03-05T03:03
2024-03-05T03:23
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ТЕГЕРАН, 5 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Судана опроверг заявления СМИ о якобы имеющем место запросе, поступившем от Ирана Судану и касающемся возведения военно-морской базы в этой стране, такого рода заявления являются безосновательными и политически мотивированными, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канаани.Издание Wall Street Journal сообщило в воскресенье со ссылкой на высокопоставленного представителя суданской разведки, что Иран якобы запрашивал у Судана разрешение на строительство постоянной военно-морской базы на побережье Красного моря в обмен на предоставление военной техники, однако так и не получил согласия Хартума. WSJ утверждала, что Иран хотел использовать военно-морскую базу на побережье Красного моря для сбора разведывательной информации и размещения там военных кораблей, однако Хартум отклонил предложение Тегерана, чтобы избежать разрыва связей с США и Израилем. Министр иностранных дел Судана Али Садик Али заявил в интервью РИА Новости, что Иран никогда не обращался к Судану с запросом о строительстве своей базы ВМС в стране."Вы (журналист - ред.) упомянули о том, что министр иностранных дел Судана опроверг это (сообщение о строительстве базы - ред.), и это было опубликовано в СМИ, поэтому суть высказанных заявлений, как и пояснил уважаемый глава МИД Судана, безосновательна и имеет под собой политически мотивированные цели", - сказал Канаани.С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях.
https://ria.ru/20240204/tsar-1925375906.html
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судан, в мире, иран
МИД Ирана опроверг сообщения о постройке Тегераном базы в Судане
МИД Ирана опроверг сообщения о постройке Тегераном военно-морской базы в Судане
ТЕГЕРАН, 5 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Судана опроверг заявления СМИ о якобы имеющем место запросе, поступившем от Ирана Судану и касающемся возведения военно-морской базы в этой стране, такого рода заявления являются безосновательными и политически мотивированными, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канаани.
Издание Wall Street Journal сообщило в воскресенье со ссылкой на высокопоставленного представителя суданской разведки, что Иран якобы запрашивал у Судана разрешение на строительство постоянной военно-морской базы на побережье Красного моря в обмен на предоставление военной техники, однако так и не получил согласия Хартума. WSJ утверждала, что Иран хотел использовать военно-морскую базу на побережье Красного моря для сбора разведывательной информации и размещения там военных кораблей, однако Хартум отклонил предложение Тегерана, чтобы избежать разрыва связей с США и Израилем. Министр иностранных дел Судана Али Садик Али заявил в интервью РИА Новости, что Иран
никогда не обращался к Судану
с запросом о строительстве своей базы ВМС в стране.
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"Вы (журналист - ред.) упомянули о том, что министр иностранных дел Судана опроверг это (сообщение о строительстве базы - ред.), и это было опубликовано в СМИ, поэтому суть высказанных заявлений, как и пояснил уважаемый глава МИД Судана, безосновательна и имеет под собой политически мотивированные цели", - сказал Канаани.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях.
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