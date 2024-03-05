https://ria.ru/20240305/stikhi-1931264667.html

Гости Всемирного фестиваля молодежи услышали произведения российских поэтов

Гости Всемирного фестиваля молодежи услышали произведения российских поэтов - РИА Новости, 05.03.2024

Гости Всемирного фестиваля молодежи услышали произведения российских поэтов

Иностранные гости Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) услышали произведения современных поэтов России в рамках литературно-музыкального проекта "Настоящие",... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:49

2024-03-05T16:49

2024-03-05T16:49

москва

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

луганская народная республика

россия

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Иностранные гости Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) услышали произведения современных поэтов России в рамках литературно-музыкального проекта "Настоящие", передает корреспондент РИА Новости. "Поэты ремонтируют время. Вообще поэзия, для чего она нужна? Никто до сих пор не понимает, для чего она нужна, но подозревают, что людям нужна поэзия, чтобы чуть-чуть раньше рассказать современникам о времени, в котором они живут. Мы живем с вами в библейское время, в тревожное время, очень русское время", - сказал журналистам художественный руководитель Государственного музея Есенина в Москве, основатель и художественный руководитель Московского театра поэтов Влад Маленко. Перед участниками фестиваля выступили Марк Лешкевич, Алексей Шмелёв, Софья Юдина, Игорь Караулов, Роман Сорокин, Дмитрий Ларионов и многие другие. Истории прозвучали не только в стихах, но и в песнях. Музыканты, участники СВО Сергей Нихаенко и Сергей Чуйков исполнили авторские песни. "Когда мы столкнулись с блокадой, когда мы столкнулись с войной, то нам нужны были песни. И моя душа требовала их писать", — рассказал журналистам Чуйков. Он добавил, что стал первым исполнителем гимна Луганской Народной Республики. В постановке также приняли участие и молодые артисты-резиденты арт-кластера "Таврида": Тёма Куба, Lebedeva, Василий Пасечник с песнями, написанными специально для проекта "Настоящие". Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240305/volontery-1931254373.html

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луганская народная республика

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москва, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), луганская народная республика, россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024