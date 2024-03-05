https://ria.ru/20240305/stavropole-1931332761.html

Путин встретился с губернатором Ставропольского края

Путин встретился с губернатором Ставропольского края - РИА Новости, 05.03.2024

Путин встретился с губернатором Ставропольского края

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, чтобы обсудить развитие региона, в том числе дороги. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T21:59

2024-03-05T21:59

2024-03-05T22:00

ставропольский край

россия

владимир владимиров

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930258300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c153fc0ec4ad805fd3f111047d93080d.jpg

СТАВРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, чтобы обсудить развитие региона, в том числе дороги. Рабочий день Путина прошел в Ставропольском крае. Президент успел ознакомиться с тепличным хозяйством и пообщаться с аграриями.

https://ria.ru/20240305/putin-1931291820.html

ставропольский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ставропольский край, россия, владимир владимиров, владимир путин, политика