https://ria.ru/20240305/stavropole-1931332761.html
Путин встретился с губернатором Ставропольского края
Путин встретился с губернатором Ставропольского края - РИА Новости, 05.03.2024
Путин встретился с губернатором Ставропольского края
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, чтобы обсудить развитие региона, в том числе дороги. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T21:59
2024-03-05T21:59
2024-03-05T22:00
ставропольский край
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СТАВРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, чтобы обсудить развитие региона, в том числе дороги. Рабочий день Путина прошел в Ставропольском крае. Президент успел ознакомиться с тепличным хозяйством и пообщаться с аграриями.
https://ria.ru/20240305/putin-1931291820.html
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ставропольский край, россия, владимир владимиров, владимир путин, политика
Ставропольский край, Россия, Владимир Владимиров, Владимир Путин, Политика
Путин встретился с губернатором Ставропольского края
Путин обсудил развитие Ставропольского края с губернатором Владимировым