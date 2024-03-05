Посол США заявила, что ищет пути для возобновления выдачи виз россиянам
Трейси: посольство США ищет возможности для возобновления выдачи виз россиянам
Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Посольство США в России ищет возможности для того, чтобы возобновить оказание ряда консульских услуг, включая выдачу виз гражданам России, заявила посол США в России Линн Трейси.
"Консульские услуги, предоставляемые в посольстве в Москве, остаются малочисленными. Причиной являются ограничения на персонал нашего представительства, установленный правительством России. Конечно, мы бы хотели делать больше. Мы продолжаем обсуждать этот вопрос с российским правительством и, безусловно, будем искать возможности для возвращения ряда консульских услуг, в том числе по выдаче виз российским гражданам", - сказала посол, видео опубликовано в Telegram-канале посольства.
Она напомнила, что пока посольство США в России не выдает визы, граждане РФ могут обратиться за получением виз в американские посольства в других странах. "В ряде наших посольств, в консульских отделах работают русскоговорящие сотрудники. На сайте посольства граждане, у которых есть возможность или необходимость поехать в США, могут найти дополнительную информацию. Мы уже заявляли, что Соединенные Штаты остаются открытыми для россиян, которые хотят к нам приехать", - заключила она.
В середине апреля 2021 года Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал 10 дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая 2021 года россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы США в России. В октябре 2021 года госдепартамент США рекомендовал россиянам подавать на американские иммиграционные визы в Варшаве.
В июне 2021 года, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию, чтобы выторговать себе односторонние преимущества. После начала Россией спецоперации на Украине, контакты между РФ и США по этому и другим вопросам резко сократились.