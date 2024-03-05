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Глава американской делегации на ВФМ сделал неожиданное признание

Глава американской делегации на ВФМ сделал неожиданное признание - РИА Новости, 05.03.2024

Глава американской делегации на ВФМ сделал неожиданное признание

Теплый прием американской делегации на Всемирном фестивале молодежи показывает, что враждебность в отношениях России и США исходит от американского руководства, РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T07:36

2024-03-05T07:36

2024-03-05T18:33

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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 5 мар — РИА Новости. Теплый прием американской делегации на Всемирном фестивале молодежи показывает, что враждебность в отношениях России и США исходит от американского руководства, а не с российской стороны, заявил РИА Новости глава делегации Калеб Мопин. Собеседник отметил, что на фоне отношения США к России можно было бы ожидать враждебности к делегации с российской стороны. Однако гостей из Штатов встретили исключительно радушно, россияне, по словам Мопина, "очень рады" видеть американцев. "Это снова показывает, что враждебность исходит не со стороны России, а из Соединенных Штатов, от американских руководителей, которые намерены использовать НАТО и другие силы, чтобы вводить санкции, угрожать, ставить Россию в ситуацию, в которой она должна военными методами защищать себя и новые республики (новые регионы России. — Прим. ред.)", — сказал Мопин. По его мнению, россияне и российское правительство хотят ладить с Америкой. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

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россия, сша, америка, нато, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире