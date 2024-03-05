https://ria.ru/20240305/ssha-1931121905.html

США ждет судьба Римской империи, заявил Такер Карлсон

США ждет судьба Римской империи, заявил Такер Карлсон - РИА Новости, 05.03.2024

США ждет судьба Римской империи, заявил Такер Карлсон

США ждет судьба Римской империи, к краху приведет кризис с нелегальной миграцией и возможность службы в армии для неграждан, заявил американский журналист Такер РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T02:29

2024-03-05T02:29

2024-03-05T03:21

в мире

сша

такер карлсон

джо байден

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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. США ждет судьба Римской империи, к краху приведет кризис с нелегальной миграцией и возможность службы в армии для неграждан, заявил американский журналист Такер Карлсон в новом видео, опубликованном на своем сайте."Как пал Рим? Историки активно обсуждают этот вопрос уже почти 2 тысячи лет, но все согласны, что одна из причин довольно очевидна. В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан. Итак, принимая это во внимание, рассмотрим ряд фактов: США наводнили десятки миллионов нелегалов, как минимум 7,2 миллиона — по официальной статистике, с момента вступления в должность президента Джо Байдена", — сказал он.По его словам, количество нелегалов превышает население 32 штатов. В новом ролике Карлсон осудил инициативу одного из конгрессменов закрепить законодательно возможность для мигрантов получить гражданство после службы в армии. США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, пока США возглавляет Байден.

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html

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в мире, сша, такер карлсон, джо байден