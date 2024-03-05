https://ria.ru/20240305/spetsoperatsiya-1931341013.html

Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS на Донецком направлении

Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS на Донецком направлении - РИА Новости, 06.03.2024

Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS на Донецком направлении

Российские военнослужащие уничтожили американскую РСЗО HIMARS в тыловом районе украинских войск на донецком участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-05T23:50

2024-03-05T23:50

2024-03-06T00:43

специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили американскую РСЗО HIMARS в тыловом районе украинских войск на донецком участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ. Кадры, снятые при помощи беспилотника, на которых зафиксировано уничтожение РСЗО HIMARS, оказались в распоряжении РИА Новости. "РСЗО HIMARS был уничтожен в тыловом районе ВСУ", - сообщил собеседник агентства. По его словам, реактивную систему уничтожили на донецком участке фронта. Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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сша, вооруженные силы украины, безопасность