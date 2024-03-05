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Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS на Донецком направлении - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:50 05.03.2024 (обновлено: 00:43 06.03.2024)
https://ria.ru/20240305/spetsoperatsiya-1931341013.html
Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS на Донецком направлении
Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS на Донецком направлении - РИА Новости, 06.03.2024
Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS на Донецком направлении
Российские военнослужащие уничтожили американскую РСЗО HIMARS в тыловом районе украинских войск на донецком участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-05T23:50
2024-03-06T00:43
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили американскую РСЗО HIMARS в тыловом районе украинских войск на донецком участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ. Кадры, снятые при помощи беспилотника, на которых зафиксировано уничтожение РСЗО HIMARS, оказались в распоряжении РИА Новости. "РСЗО HIMARS был уничтожен в тыловом районе ВСУ", - сообщил собеседник агентства. По его словам, реактивную систему уничтожили на донецком участке фронта. Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS на Донецком направлении

Российские войска уничтожили американскую РСЗО HIMARS на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили американскую РСЗО HIMARS в тыловом районе украинских войск на донецком участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ.
Кадры, снятые при помощи беспилотника, на которых зафиксировано уничтожение РСЗО HIMARS, оказались в распоряжении РИА Новости.
"РСЗО HIMARS был уничтожен в тыловом районе ВСУ", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, реактивную систему уничтожили на донецком участке фронта.
Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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