https://ria.ru/20240305/spetsoperatsiya-1931129822.html

Офицер рассказал, как ВСУ используют скорую для перемещений вдоль фронта

Офицер рассказал, как ВСУ используют скорую для перемещений вдоль фронта - РИА Новости, 05.03.2024

Офицер рассказал, как ВСУ используют скорую для перемещений вдоль фронта

Расчет украинского "блуждающего" миномета, действующий на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, использует автомобиль скорой помощи для своих скрытных РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T06:04

2024-03-05T06:04

2024-03-05T06:04

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ГЕНИЧЕСК, 5 мар - РИА Новости. Расчет украинского "блуждающего" миномета, действующий на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, использует автомобиль скорой помощи для своих скрытных перемещений и перевозки вооружения и боекомплекта вдоль линии фронта, следует из кадров, снятых с разведывательного беспилотника ВС РФ, оказавшихся в распоряжении РИА Новостей. "Наш разведывательный коптер зафиксировал на правом берегу Днепра автомобиль скорой медицинской помощи. Автомобиль остановился в "зеленке", из него вышли люди в военной форме ВСУ, с амуницией и личным оружием. Затем они достали из "скорой" разобранный миномет, и установили его на заранее подготовленной для огня позиции. Данный расчет впоследствии был уничтожен огнем нашей артиллерии", - сказал агентству офицер ВС РФ. Украинские блуждающие минометы действуют на всем протяжении линии фронта. На херсонском направлении украинская армия использует минометы для обстрелов мирных населенных пунктов расположенных на левом берегу Днепра.

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, украина, россия