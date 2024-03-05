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Офицер рассказал, как ВСУ используют скорую для перемещений вдоль фронта - РИА Новости, 05.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/spetsoperatsiya-1931129822.html
Офицер рассказал, как ВСУ используют скорую для перемещений вдоль фронта
Офицер рассказал, как ВСУ используют скорую для перемещений вдоль фронта - РИА Новости, 05.03.2024
Офицер рассказал, как ВСУ используют скорую для перемещений вдоль фронта
Расчет украинского "блуждающего" миномета, действующий на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, использует автомобиль скорой помощи для своих скрытных РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T06:04
2024-03-05T06:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
украина
россия
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ГЕНИЧЕСК, 5 мар - РИА Новости. Расчет украинского "блуждающего" миномета, действующий на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, использует автомобиль скорой помощи для своих скрытных перемещений и перевозки вооружения и боекомплекта вдоль линии фронта, следует из кадров, снятых с разведывательного беспилотника ВС РФ, оказавшихся в распоряжении РИА Новостей. "Наш разведывательный коптер зафиксировал на правом берегу Днепра автомобиль скорой медицинской помощи. Автомобиль остановился в "зеленке", из него вышли люди в военной форме ВСУ, с амуницией и личным оружием. Затем они достали из "скорой" разобранный миномет, и установили его на заранее подготовленной для огня позиции. Данный расчет впоследствии был уничтожен огнем нашей артиллерии", - сказал агентству офицер ВС РФ. Украинские блуждающие минометы действуют на всем протяжении линии фронта. На херсонском направлении украинская армия использует минометы для обстрелов мирных населенных пунктов расположенных на левом берегу Днепра.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Россия
Офицер рассказал, как ВСУ используют скорую для перемещений вдоль фронта

Офицер: блуждающий миномет ВСУ использует скорую для перемещений вдоль фронта

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 5 мар - РИА Новости. Расчет украинского "блуждающего" миномета, действующий на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, использует автомобиль скорой помощи для своих скрытных перемещений и перевозки вооружения и боекомплекта вдоль линии фронта, следует из кадров, снятых с разведывательного беспилотника ВС РФ, оказавшихся в распоряжении РИА Новостей.
"Наш разведывательный коптер зафиксировал на правом берегу Днепра автомобиль скорой медицинской помощи. Автомобиль остановился в "зеленке", из него вышли люди в военной форме ВСУ, с амуницией и личным оружием. Затем они достали из "скорой" разобранный миномет, и установили его на заранее подготовленной для огня позиции. Данный расчет впоследствии был уничтожен огнем нашей артиллерии", - сказал агентству офицер ВС РФ.
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Запад превращает поражение Украины в свое собственное
2 марта, 08:00
Украинские блуждающие минометы действуют на всем протяжении линии фронта. На херсонском направлении украинская армия использует минометы для обстрелов мирных населенных пунктов расположенных на левом берегу Днепра.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаРоссия
 
 
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