https://ria.ru/20240305/sotrudnichestvo-1931339882.html

Мишустин заявил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с Баку

Мишустин заявил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с Баку - РИА Новости, 05.03.2024

Мишустин заявил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с Баку

Москва искренне заинтересована в укреплении дружбы и сотрудничества с Баку, одной из приоритетных задач является наращивание торгово-экономического... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:02

2024-03-05T18:02

2024-03-05T23:27

москва

россия

баку

михаил мишустин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923220521_0:1542:2048:2694_1920x0_80_0_0_12d7aebe27548b324feddc57d6ab8f88.jpg

БАКУ, 5 мар — РИА Новости. Москва искренне заинтересована в укреплении дружбы и сотрудничества с Баку, одной из приоритетных задач является наращивание торгово-экономического сотрудничества и взаимных инвестиций, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Мы искренне заинтересованы в укреплении дружбы, сотрудничества с дружественным Азербайджаном. Так и работаем", — сказал он в ходе переговоров с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. "В качестве приоритетной задачи видим наращивание торгово-экономического сотрудничества и, конечно, увеличение встречных взаимных инвестиций: как со стороны России, так и со стороны Азербайджана", - добавил Мишустин. Глава правительства России также отметил, что Москва видит значительный потенциал для взаимодействия в целом ряде направлений, в частности, в энергетике, промышленности, судостроении, сельском хозяйстве, сфере высоких технологий, инноваций. "Огромное поле для совместных проектов и совместных инвестиций", - подчеркнул Мишустин. Он также заявил, что Москва придает особое значение разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе и заинтересована в мире и стабильности в регионе.

https://ria.ru/20240228/azerbaydzhan-1930026976.html

москва

россия

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, баку, михаил мишустин, в мире