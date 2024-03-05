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Мишустин заявил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с Баку - РИА Новости, 05.03.2024
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18:02 05.03.2024 (обновлено: 23:27 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/sotrudnichestvo-1931339882.html
Мишустин заявил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с Баку
Мишустин заявил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с Баку - РИА Новости, 05.03.2024
Мишустин заявил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с Баку
Москва искренне заинтересована в укреплении дружбы и сотрудничества с Баку, одной из приоритетных задач является наращивание торгово-экономического... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:02
2024-03-05T23:27
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михаил мишустин
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БАКУ, 5 мар — РИА Новости. Москва искренне заинтересована в укреплении дружбы и сотрудничества с Баку, одной из приоритетных задач является наращивание торгово-экономического сотрудничества и взаимных инвестиций, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Мы искренне заинтересованы в укреплении дружбы, сотрудничества с дружественным Азербайджаном. Так и работаем", — сказал он в ходе переговоров с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. "В качестве приоритетной задачи видим наращивание торгово-экономического сотрудничества и, конечно, увеличение встречных взаимных инвестиций: как со стороны России, так и со стороны Азербайджана", - добавил Мишустин. Глава правительства России также отметил, что Москва видит значительный потенциал для взаимодействия в целом ряде направлений, в частности, в энергетике, промышленности, судостроении, сельском хозяйстве, сфере высоких технологий, инноваций. "Огромное поле для совместных проектов и совместных инвестиций", - подчеркнул Мишустин. Он также заявил, что Москва придает особое значение разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе и заинтересована в мире и стабильности в регионе.
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москва, россия, баку, михаил мишустин, в мире
Москва, Россия, Баку, Михаил Мишустин, В мире
Мишустин заявил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с Баку

Мишустин: Москва заинтересована в укреплении сотрудничества с Баку

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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БАКУ, 5 мар — РИА Новости. Москва искренне заинтересована в укреплении дружбы и сотрудничества с Баку, одной из приоритетных задач является наращивание торгово-экономического сотрудничества и взаимных инвестиций, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Мы искренне заинтересованы в укреплении дружбы, сотрудничества с дружественным Азербайджаном. Так и работаем", — сказал он в ходе переговоров с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.
"В качестве приоритетной задачи видим наращивание торгово-экономического сотрудничества и, конечно, увеличение встречных взаимных инвестиций: как со стороны России, так и со стороны Азербайджана", - добавил Мишустин.
Глава правительства России также отметил, что Москва видит значительный потенциал для взаимодействия в целом ряде направлений, в частности, в энергетике, промышленности, судостроении, сельском хозяйстве, сфере высоких технологий, инноваций.
"Огромное поле для совместных проектов и совместных инвестиций", - подчеркнул Мишустин.
Он также заявил, что Москва придает особое значение разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе и заинтересована в мире и стабильности в регионе.
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