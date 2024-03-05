https://ria.ru/20240305/sobaka-1931165344.html

Полиция в Приморье проведет проверку после жестокого убийства собаки

Полиция в Приморье проведет проверку после жестокого убийства собаки - РИА Новости, 05.03.2024

Полиция в Приморье проведет проверку после жестокого убийства собаки

Полиция проводит проверку по факту убийства собаки в поселке Терней Приморского края, где жители сообщают о нескольких случаях живодерства. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T11:26

2024-03-05T11:26

2024-03-05T11:26

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 5 мар - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту убийства собаки в поселке Терней Приморского края, где жители сообщают о нескольких случаях живодерства. В соцсетях разошлась информация об убийстве жестоким способом собаки в поселке Терней. Местные жители сообщают, что пес не был агрессивным, его подкармливали, он был чипирован и жил в будке. Собака пропала на некоторое время, а накануне тело животного с признаками насильственной смерти и связанными веревкой лапами неизвестные подкинули к мусорным бакам. "В дежурную часть отдела полиции №13 межмуниципального отдела МВД России "Дальнегорский" поступило заявление зоозащитников о том, что на площадке для мусора в поселке Терней обнаружено тело собаки с признаками насильственной смерти. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", - сообщает краевое УМВД РФ. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Полиция просит очевидцев происшествия или обладающих информацией об обстоятельствах случившегося обращаться по телефонам: 102, 8-42373-3-21-71. Конфиденциальность гарантирована. Одна из жительниц Тернея рассказала РИА Новости, что это минимум второй случай жестокого обращения с собакой в поселке. Ранее один пес вернулся к хозяйке спустя несколько дней тоже со следами насилия.

https://ria.ru/20240229/afera-1930356780.html

https://ria.ru/20240225/sobaki-1929380844.html

приморский край

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происшествия, приморский край