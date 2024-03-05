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МИД пригрозил ответными мерами, если в ФРГ тронут российских журналистов - РИА Новости, 05.03.2024
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09:38 05.03.2024 (обновлено: 18:29 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/smi-1931143540.html
МИД пригрозил ответными мерами, если в ФРГ тронут российских журналистов
МИД пригрозил ответными мерами, если в ФРГ тронут российских журналистов - РИА Новости, 05.03.2024
МИД пригрозил ответными мерами, если в ФРГ тронут российских журналистов
Попытки властей Германии противодействовать работе российских журналистов приведут к тому, что представители немецких СМИ будут вынуждены покинуть Россию,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T09:38
2024-03-05T18:29
германия
россия
в мире
мария захарова
берлин (город)
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Попытки властей Германии противодействовать работе российских журналистов приведут к тому, что представители немецких СМИ будут вынуждены покинуть Россию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".&quot;Сразу хочу сказать — уже об этом знают по дипломатическим каналам в Берлине: если они тронут российских корреспондентов и все-таки доведут задуманное до конца, то из России поедут германские журналисты&quot;, — сказала она.Дипломат пояснила, что власти Германии собираются выслать российских журналистов, не продлевать им визы и аккредитации на работу в стране.Накануне российский МИД вызвал к себе посла Германии Александра Ламбсдорффа. Ему заявили о недопустимости попыток немецких властей ограничивать деятельность российских журналистов и потребовали разъяснений по поводу обсуждения в разговоре офицеров бундесвера возможности удара по целям на территории России.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора четырех немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В частности, речь шла о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale, причем собеседники пытались найти способ атаковать мост, но не сделать Германию стороной конфликта. В Кремле отметили, что еще предстоит узнать, являются ли эти планы инициативой бундесвера или частью государственной политики Германии, но и то и другое только подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине.
https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html
https://ria.ru/20240228/dokazatelstva-1929848548.html
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германия, россия, в мире, мария захарова, берлин (город)
Германия, Россия, В мире, Мария Захарова, Берлин (город)
МИД пригрозил ответными мерами, если в ФРГ тронут российских журналистов

Захарова: немецкие журналисты покинут Россию, если в ФРГ тронут российские СМИ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Попытки властей Германии противодействовать работе российских журналистов приведут к тому, что представители немецких СМИ будут вынуждены покинуть Россию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".
«

"Сразу хочу сказать — уже об этом знают по дипломатическим каналам в Берлине: если они тронут российских корреспондентов и все-таки доведут задуманное до конца, то из России поедут германские журналисты", — сказала она.

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Дипломат пояснила, что власти Германии собираются выслать российских журналистов, не продлевать им визы и аккредитации на работу в стране.
Накануне российский МИД вызвал к себе посла Германии Александра Ламбсдорффа. Ему заявили о недопустимости попыток немецких властей ограничивать деятельность российских журналистов и потребовали разъяснений по поводу обсуждения в разговоре офицеров бундесвера возможности удара по целям на территории России.
В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора четырех немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В частности, речь шла о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale, причем собеседники пытались найти способ атаковать мост, но не сделать Германию стороной конфликта.

В Кремле отметили, что еще предстоит узнать, являются ли эти планы инициативой бундесвера или частью государственной политики Германии, но и то и другое только подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине.
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