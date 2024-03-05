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Путин смеется. Новое заявление Шольца разъярило немцев - РИА Новости, 05.03.2024
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13:59 05.03.2024 (обновлено: 15:10 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/sholts-1931209847.html
Путин смеется. Новое заявление Шольца разъярило немцев
Путин смеется. Новое заявление Шольца разъярило немцев - РИА Новости, 05.03.2024
Путин смеется. Новое заявление Шольца разъярило немцев
Читатели немецкого издания Welt высмеяли канцлера ФРГ Олафа Шольца, объяснившего отказ поставить ракеты Taurus на Украину "своим положением". РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:59
2024-03-05T15:10
в мире
германия
украина
россия
олаф шольц
маргарита симоньян
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Читатели немецкого издания Welt высмеяли канцлера ФРГ Олафа Шольца, объяснившего отказ поставить ракеты Taurus на Украину "своим положением"."Я канцлер, поэтому мое решение правомерно", — заявил Шольц во время встречи со студентами в Зиндельфингене. Тем не менее, такой аргумент пришелся не по душе немцам."Интересно, что у России накопано на Шольца, что он извивается словно уж на сковороде?" — задался вопросом читатель."Будто Шольц сможет вспомнить об этом через неделю", — съязвил другой."После такого заявления Путин хохочет и считает Германию абсолютно беспомощной", — посчитал третий."Я канцлер". Он еще не все забыл", — посмеялся пользователь."Будучи худшим канцлером Германии за почти 80 лет, он снова и снова демонстрирует свои ограниченные способности", — заключили в дискуссии.Накануне Шольц в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что "полностью исключено".Тем не менее, в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян представила аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, как поставить Киеву Taurus и обучить украинских военных их управлением для удара по Крымскому мосту, но таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240305/germaniya-1931176549.html
https://ria.ru/20240305/germaniya-1931142295.html
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в мире, германия, украина, россия, олаф шольц, маргарита симоньян, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Германия, Украина, Россия, Олаф Шольц, Маргарита Симоньян, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост

Путин смеется. Новое заявление Шольца разъярило немцев

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Читатели немецкого издания Welt высмеяли канцлера ФРГ Олафа Шольца, объяснившего отказ поставить ракеты Taurus на Украину "своим положением".
"Я канцлер, поэтому мое решение правомерно", — заявил Шольц во время встречи со студентами в Зиндельфингене. Тем не менее, такой аргумент пришелся не по душе немцам.
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"Интересно, что у России накопано на Шольца, что он извивается словно уж на сковороде?" — задался вопросом читатель.
"Будто Шольц сможет вспомнить об этом через неделю", — съязвил другой.
"После такого заявления Путин хохочет и считает Германию абсолютно беспомощной", — посчитал третий.
"Я канцлер". Он еще не все забыл", — посмеялся пользователь.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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"Будучи худшим канцлером Германии за почти 80 лет, он снова и снова демонстрирует свои ограниченные способности", — заключили в дискуссии.
Накануне Шольц в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что "полностью исключено".
Тем не менее, в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян представила аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, как поставить Киеву Taurus и обучить украинских военных их управлением для удара по Крымскому мосту, но таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Bild: у России может быть еще много перехваченной в Германии информации
4 марта, 15:44
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
 
В миреГерманияУкраинаРоссияОлаф ШольцМаргарита СимоньянРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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