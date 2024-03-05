https://ria.ru/20240305/sholts-1931209847.html

Путин смеется. Новое заявление Шольца разъярило немцев

Путин смеется. Новое заявление Шольца разъярило немцев - РИА Новости, 05.03.2024

Путин смеется. Новое заявление Шольца разъярило немцев

Читатели немецкого издания Welt высмеяли канцлера ФРГ Олафа Шольца, объяснившего отказ поставить ракеты Taurus на Украину "своим положением". РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:59

2024-03-05T13:59

2024-03-05T15:10

в мире

германия

украина

россия

олаф шольц

маргарита симоньян

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924596401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c96da95a0fd300c05b49f971da270edc.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Читатели немецкого издания Welt высмеяли канцлера ФРГ Олафа Шольца, объяснившего отказ поставить ракеты Taurus на Украину "своим положением"."Я канцлер, поэтому мое решение правомерно", — заявил Шольц во время встречи со студентами в Зиндельфингене. Тем не менее, такой аргумент пришелся не по душе немцам."Интересно, что у России накопано на Шольца, что он извивается словно уж на сковороде?" — задался вопросом читатель."Будто Шольц сможет вспомнить об этом через неделю", — съязвил другой."После такого заявления Путин хохочет и считает Германию абсолютно беспомощной", — посчитал третий."Я канцлер". Он еще не все забыл", — посмеялся пользователь."Будучи худшим канцлером Германии за почти 80 лет, он снова и снова демонстрирует свои ограниченные способности", — заключили в дискуссии.Накануне Шольц в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что "полностью исключено".Тем не менее, в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян представила аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, как поставить Киеву Taurus и обучить украинских военных их управлением для удара по Крымскому мосту, но таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931176549.html

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931142295.html

https://ria.ru/20240304/germaniya-1931041345.html

германия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, россия, олаф шольц, маргарита симоньян, разговор немецких военных об атаке на крымский мост