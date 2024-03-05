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Россия ударила по Украине в неожиданном месте, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 05.03.2024 (обновлено: 15:27 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/sholts-1931151771.html
Россия ударила по Украине в неожиданном месте, пишут СМИ
Россия ударила по Украине в неожиданном месте, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2024
Россия ударила по Украине в неожиданном месте, пишут СМИ
Расширение военных поставок из Германии на Украину оказалось под вопросом из-за публикации переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:34
2024-03-05T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олаф шольц
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
россия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Расширение военных поставок из Германии на Украину оказалось под вопросом из-за публикации переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту, пишет Financial Times."Целью России было сделать так, чтобы Шольц никогда не изменил мнение по поставкам ракет Taurus Украине. Москве удалось создать идеальную политическую дилемму в Германии", — приводит издание слова Кристиана Меллинга, оборонного аналитика из немецкого Совета по международным отношениям. В статье отмечается, что канцлер Олаф Шольц стал лучшей фигурой на шахматной доске президента России Владимира Путина. В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора четырех немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В частности, речь шла о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale, причем собеседники пытались найти способ атаковать мост, но не сделать Германию стороной конфликта.В Кремле отметили, что еще предстоит узнать, являются ли эти планы инициативой бундесвера или частью государственной политики Германии, но и то и другое только подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240305/shpion-1931134180.html
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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в мире, украина, олаф шольц, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олаф Шольц, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Россия
Россия ударила по Украине в неожиданном месте, пишут СМИ

FT: перспектива передачи ракет Taurus Украине оказалась под еще большим вопросом

© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Расширение военных поставок из Германии на Украину оказалось под вопросом из-за публикации переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту, пишет Financial Times.
"Целью России было сделать так, чтобы Шольц никогда не изменил мнение по поставкам ракет Taurus Украине. Москве удалось создать идеальную политическую дилемму в Германии", — приводит издание слова Кристиана Меллинга, оборонного аналитика из немецкого Совета по международным отношениям.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
На Западе восхитились "операцией Путина" против Шольца
Вчера, 08:07
В статье отмечается, что канцлер Олаф Шольц стал лучшей фигурой на шахматной доске президента России Владимира Путина.
В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора четырех немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В частности, речь шла о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale, причем собеседники пытались найти способ атаковать мост, но не сделать Германию стороной конфликта.

В Кремле отметили, что еще предстоит узнать, являются ли эти планы инициативой бундесвера или частью государственной политики Германии, но и то и другое только подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОлаф ШольцРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостРоссия
 
 
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