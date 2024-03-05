https://ria.ru/20240305/sholts-1931151771.html

Россия ударила по Украине в неожиданном месте, пишут СМИ

Россия ударила по Украине в неожиданном месте, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2024

Россия ударила по Украине в неожиданном месте, пишут СМИ

Расширение военных поставок из Германии на Украину оказалось под вопросом из-за публикации переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T10:34

2024-03-05T10:34

2024-03-05T15:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

олаф шольц

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

россия

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Расширение военных поставок из Германии на Украину оказалось под вопросом из-за публикации переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту, пишет Financial Times."Целью России было сделать так, чтобы Шольц никогда не изменил мнение по поставкам ракет Taurus Украине. Москве удалось создать идеальную политическую дилемму в Германии", — приводит издание слова Кристиана Меллинга, оборонного аналитика из немецкого Совета по международным отношениям. В статье отмечается, что канцлер Олаф Шольц стал лучшей фигурой на шахматной доске президента России Владимира Путина. В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора четырех немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В частности, речь шла о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale, причем собеседники пытались найти способ атаковать мост, но не сделать Германию стороной конфликта.В Кремле отметили, что еще предстоит узнать, являются ли эти планы инициативой бундесвера или частью государственной политики Германии, но и то и другое только подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240305/shpion-1931134180.html

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

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в мире, украина, олаф шольц, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, россия