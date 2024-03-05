https://ria.ru/20240305/semya-1931185116.html

Россия выстроила комплексную систему поддержки семей, заявила Матвиенко

Россия выстроила комплексную систему поддержки семей, заявила Матвиенко - РИА Новости, 05.03.2024

Россия выстроила комплексную систему поддержки семей, заявила Матвиенко

В Российской Федерации удалось выстроить комплексную систему развития института материнства и детства, а также систему поддержки семей с детьми, заявила... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T12:29

2024-03-05T12:29

2024-03-05T14:15

выставка-форум "россия"

общество

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

владимир путин

год семьи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913502859_44:429:2922:2048_1920x0_80_0_0_fb32416a3155afd86383658acd661698.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В Российской Федерации удалось выстроить комплексную систему развития института материнства и детства, а также систему поддержки семей с детьми, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "По поручению главы государства принята и реализуется Национальная стратегия действий в интересах женщин. Выстроена комплексная система поддержки семей с детьми, развития института материнства и детства. Важнейшим шагом стало решение президента объявить в России нынешний год Годом семьи и определить единый статус многодетной семьи", - сказала Матвиенко в ходе торжественной церемонии награждения лауреатов премии "По зову женского сердца" на Всероссийском женском форуме на выставке-форуме "Россия". Председатель Совфеда напомнила, что президент РФ Владимир Путин в своем недавнем послании Федеральному Собранию посвятил "буквально все разделы" поддержке и повышению качества жизни граждан РФ, семей с детьми. Политик также подчеркнула важность проходящего на ВДНХ женского форума. "Говоря о духовных основах нашей культуры, нельзя не сказать о милосердии, сострадании, отзывчивости. Это то, что всегда отличало российских женщин. Сегодня эти глубинные качества как никогда важны для поддержки участников специальной военной операции", - добавила Матвиенко.

https://ria.ru/20240305/monogamnost-1931047628.html

https://ria.ru/20240304/vyplaty-1931093199.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, год семьи