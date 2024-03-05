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Россия выстроила комплексную систему поддержки семей, заявила Матвиенко - РИА Новости, 05.03.2024
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12:29 05.03.2024 (обновлено: 14:15 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/semya-1931185116.html
Россия выстроила комплексную систему поддержки семей, заявила Матвиенко
Россия выстроила комплексную систему поддержки семей, заявила Матвиенко - РИА Новости, 05.03.2024
Россия выстроила комплексную систему поддержки семей, заявила Матвиенко
В Российской Федерации удалось выстроить комплексную систему развития института материнства и детства, а также систему поддержки семей с детьми, заявила... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:29
2024-03-05T14:15
выставка-форум "россия"
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
владимир путин
год семьи
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В Российской Федерации удалось выстроить комплексную систему развития института материнства и детства, а также систему поддержки семей с детьми, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "По поручению главы государства принята и реализуется Национальная стратегия действий в интересах женщин. Выстроена комплексная система поддержки семей с детьми, развития института материнства и детства. Важнейшим шагом стало решение президента объявить в России нынешний год Годом семьи и определить единый статус многодетной семьи", - сказала Матвиенко в ходе торжественной церемонии награждения лауреатов премии "По зову женского сердца" на Всероссийском женском форуме на выставке-форуме "Россия". Председатель Совфеда напомнила, что президент РФ Владимир Путин в своем недавнем послании Федеральному Собранию посвятил "буквально все разделы" поддержке и повышению качества жизни граждан РФ, семей с детьми. Политик также подчеркнула важность проходящего на ВДНХ женского форума. "Говоря о духовных основах нашей культуры, нельзя не сказать о милосердии, сострадании, отзывчивости. Это то, что всегда отличало российских женщин. Сегодня эти глубинные качества как никогда важны для поддержки участников специальной военной операции", - добавила Матвиенко.
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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, год семьи
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Год семьи
Россия выстроила комплексную систему поддержки семей, заявила Матвиенко

Матвиенко: в России выстроена комплексная система поддержки семей с детьми

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСемья в парке
Семья в парке - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Семья в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В Российской Федерации удалось выстроить комплексную систему развития института материнства и детства, а также систему поддержки семей с детьми, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"По поручению главы государства принята и реализуется Национальная стратегия действий в интересах женщин. Выстроена комплексная система поддержки семей с детьми, развития института материнства и детства. Важнейшим шагом стало решение президента объявить в России нынешний год Годом семьи и определить единый статус многодетной семьи", - сказала Матвиенко в ходе торжественной церемонии награждения лауреатов премии "По зову женского сердца" на Всероссийском женском форуме на выставке-форуме "Россия".
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Председатель Совфеда напомнила, что президент РФ Владимир Путин в своем недавнем послании Федеральному Собранию посвятил "буквально все разделы" поддержке и повышению качества жизни граждан РФ, семей с детьми.
Политик также подчеркнула важность проходящего на ВДНХ женского форума.
"Говоря о духовных основах нашей культуры, нельзя не сказать о милосердии, сострадании, отзывчивости. Это то, что всегда отличало российских женщин. Сегодня эти глубинные качества как никогда важны для поддержки участников специальной военной операции", - добавила Матвиенко.
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Выставка-форум "Россия"ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ПутинГод семьи
 
 
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