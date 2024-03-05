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Россия выстроила комплексную систему поддержки семей, заявила Матвиенко
Россия выстроила комплексную систему поддержки семей, заявила Матвиенко - РИА Новости, 05.03.2024
Россия выстроила комплексную систему поддержки семей, заявила Матвиенко
В Российской Федерации удалось выстроить комплексную систему развития института материнства и детства, а также систему поддержки семей с детьми, заявила... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:29
2024-03-05T12:29
2024-03-05T14:15
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В Российской Федерации удалось выстроить комплексную систему развития института материнства и детства, а также систему поддержки семей с детьми, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "По поручению главы государства принята и реализуется Национальная стратегия действий в интересах женщин. Выстроена комплексная система поддержки семей с детьми, развития института материнства и детства. Важнейшим шагом стало решение президента объявить в России нынешний год Годом семьи и определить единый статус многодетной семьи", - сказала Матвиенко в ходе торжественной церемонии награждения лауреатов премии "По зову женского сердца" на Всероссийском женском форуме на выставке-форуме "Россия". Председатель Совфеда напомнила, что президент РФ Владимир Путин в своем недавнем послании Федеральному Собранию посвятил "буквально все разделы" поддержке и повышению качества жизни граждан РФ, семей с детьми. Политик также подчеркнула важность проходящего на ВДНХ женского форума. "Говоря о духовных основах нашей культуры, нельзя не сказать о милосердии, сострадании, отзывчивости. Это то, что всегда отличало российских женщин. Сегодня эти глубинные качества как никогда важны для поддержки участников специальной военной операции", - добавила Матвиенко.
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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, год семьи
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Год семьи
Россия выстроила комплексную систему поддержки семей, заявила Матвиенко
Матвиенко: в России выстроена комплексная система поддержки семей с детьми
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В Российской Федерации удалось выстроить комплексную систему развития института материнства и детства, а также систему поддержки семей с детьми, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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"По поручению главы государства принята и реализуется Национальная стратегия действий в интересах женщин. Выстроена комплексная система поддержки семей с детьми, развития института материнства и детства. Важнейшим шагом стало решение президента объявить в России нынешний год Годом семьи и определить единый статус многодетной семьи", - сказала Матвиенко в ходе торжественной церемонии награждения лауреатов премии "По зову женского сердца" на Всероссийском женском форуме на выставке-форуме "Россия".
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Председатель Совфеда напомнила, что президент РФ Владимир Путин в своем недавнем послании Федеральному Собранию посвятил "буквально все разделы" поддержке и повышению качества жизни граждан РФ, семей с детьми.
Политик также подчеркнула важность проходящего на ВДНХ женского форума.
"Говоря о духовных основах нашей культуры, нельзя не сказать о милосердии, сострадании, отзывчивости. Это то, что всегда отличало российских женщин. Сегодня эти глубинные качества как никогда важны для поддержки участников специальной военной операции", - добавила Матвиенко.
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