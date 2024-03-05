https://ria.ru/20240305/sanktsii-1931131486.html

Глава делегации США на ВФМ осудил санкции, осложняющие поездки в Россию

Глава делегации США на ВФМ осудил санкции, осложняющие поездки в Россию - РИА Новости, 05.03.2024

Глава делегации США на ВФМ осудил санкции, осложняющие поездки в Россию

Глава делегации США на Всемирном фестивале молодежи Калеб Мопин в разговоре с РИА Новости назвал абсурдными санкции, которые используются для осложнения поездок РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T06:47

2024-03-05T06:47

2024-03-05T06:47

россия

сша

аэрофлот

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

в мире

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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Глава делегации США на Всемирном фестивале молодежи Калеб Мопин в разговоре с РИА Новости назвал абсурдными санкции, которые используются для осложнения поездок в Россию. Собеседник рассказал агентству, что сам добирался в Россию через Турцию. Сначала он летел в Стамбул самолетом Turkish Airlines, там из-за санкций не смог трансфертным рейсом этой же авиакомпании улететь в РФ и был вынужден получать багаж, выходить из аэропорта и садиться на рейс "Аэрофлота". Некоторые американские делегаты прилетели через Дубай, добавил он. "Попасть сюда было непросто из-за санкций, которые абсурдны. Они пытаются затруднить путешествия в Россию. В прошлом, когда я ездил в Россию, я в Нью-Йорке обращался к "Аэрофлоту", садился в самолет и выходил в Москве. Теперь такого нет", - добавил Мопин. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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россия, сша, аэрофлот, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире