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"Полная блокировка": Европа потребовала "отменить" Россию - РИА Новости, 05.03.2024
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08:00 05.03.2024 (обновлено: 08:01 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/sanktsii-1931089691.html
"Полная блокировка": Европа потребовала "отменить" Россию
"Полная блокировка": Европа потребовала "отменить" Россию - РИА Новости, 05.03.2024
"Полная блокировка": Европа потребовала "отменить" Россию
В ЕС предупредили: принцип No Russia в торговле должен неукоснительно соблюдаться. Реэкспорт санкционной продукции контрагентами из третьих стран недопустим... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T08:00
2024-03-05T08:01
экономика
россия
европа
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
экспорт
импорт
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС предупредили: принцип No Russia в торговле должен неукоснительно соблюдаться. Реэкспорт санкционной продукции контрагентами из третьих стран недопустим. Наблюдатели и юристы усомнились в эффективности запретов. Обходной импорт налажен, и как его остановить — неясно.Не надо торговатьВ 12-м пакете санкций ЕС ввел правило: указывать в документах невозможность дальнейшей продажи (реэкспорта) товаров в Россию. Ранее это носило рекомендательный характер, теперь — обязательное условие. Экспортеры должны отказывать контрагентам, если те не готовы под этим подписаться.В списке — летательные и космические аппараты и их части (группа 88 внешнеторговой номенклатуры), определенные авиационные товары из других групп (в том числе турбовинтовые и авиационные двигатели внутреннего сгорания, шины для воздушных судов, антенные отражатели, накладки тормозных колодок), авиационное топливо, боевое стрелковое оружие, товары двойного назначения и "продвинутые технологические товары, использующиеся в российских оружейных системах".Экспортный контрольКонтроль экспорта — достаточно распространенная практика, отмечают специалисты."В России, например, для некоторых контрактов необходима лицензия ФСТЭК, которую не дадут без запрета на перепродажу. Также зачастую требуется "импортный" сертификат, гарантирующий непередачу контролируемых товаров в третьи страны. В отношении такой продукции, в отличие от той, что идет сейчас параллельным импортом, таможенные службы проявляют большую осмотрительность", — отмечает Олег Иванов, старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ имени Плеханова.Поэтому, с одной стороны, уже ставшие привычными для России схемы ввоза через третьи страны действительно усложнятся.А как следить будутС другой — все зависит от механизмов контроля. И здесь ситуация может сложиться не так, как рассчитывают в ЕС. Мало просто распорядиться: "Не торгуйте с Россией". Нужно еще и убедиться в выполнении приказа.В обновленном санкционном списке (опубликован ЕС) основные поставщики на мировой рынок — США и Германия.&quot;Если американские и немецкие посольские работники по всему миру примутся дотошно обзванивать компании, приезжать в офисы и на склады с обысками — тогда, конечно, указания Брюсселя выполнят. Но вряд ли им это позволят сделать&quot;, — говорит Магомет Яндиев, доцент МГУ.Очевидные сложностиНа большие трудности с реализацией принципа "Без России" обращают внимание и в международной юридической компании Baker McKenzie.Например, новые контракты должны включать в себя "адекватные средства правовой защиты" для борьбы с обходом экспортных запретов. Предполагается, что, если условие нарушено, европейские поставщики могут разорвать контракт или потребовать неустойку.На практике с контрагентом из третьей страны, не связанным санкциями ЕС, по этому пункту наверняка возникнут проблемы, указывают юристы.Предложенная Еврокомиссией формулировка очень широка и требует от контрагента много усилий.&quot;Еще неизвестно, как партнеры на это отреагируют, — подчеркивают в Gleiss Lutz, одной из крупнейших юридических фирм Германии.А правоприменение при отсутствии выстроенной системы контроля всегда под большим вопросом.Друзья помогутВ качестве примера можно привести Малайзию, от сотрудничества с Россией не отказывавшуюся. Торговые войны между Вашингтоном и Пекином привели к значительному росту полупроводниковой промышленности в этой стране.&quot;Принимая во внимание, что микроэлектроника сегодня зависит от неона, ведущие поставщики которого — Китай и Россия, в случае сближения на этой почве может образоваться взаимовыгодный стратегический технологический альянс. Это ослабит негативные последствия санкций ЕС&quot;, — полагает Олег Иванов.Да и схемы уже отработаны: удлиненные цепочки поставок, перепродажа через промежуточные компании.Разумеется, издержки увеличатся, утаить крупные детали, узлы, агрегаты будет несколько труднее, чем раньше, уточняет Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Президентской академии.Тем не менее путь для реэкспорта по-прежнему найдется — через посредников, уверена Юлия Кузнецова, инвестиционный советник. Добавятся промежуточные контрагенты, грузы переоформят. В итоге без санкционных товаров не останутся ни Россия, ни Европа.
https://ria.ru/20240304/spg-1931027924.html
https://ria.ru/20240301/almazy-1930611570.html
https://ria.ru/20240122/torgovlya-1922683658.html
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Наталья Дембинская
Наталья Дембинская
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РИА Новости
1
5
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96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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экономика, россия, европа, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, экспорт, импорт
Экономика, Россия, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Экспорт, Импорт
"Полная блокировка": Европа потребовала "отменить" Россию

Евросоюз пытается закрыть торговые каналы с Россией

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС предупредили: принцип No Russia в торговле должен неукоснительно соблюдаться. Реэкспорт санкционной продукции контрагентами из третьих стран недопустим. Наблюдатели и юристы усомнились в эффективности запретов. Обходной импорт налажен, и как его остановить — неясно.

Не надо торговать

В 12-м пакете санкций ЕС ввел правило: указывать в документах невозможность дальнейшей продажи (реэкспорта) товаров в Россию. Ранее это носило рекомендательный характер, теперь — обязательное условие. Экспортеры должны отказывать контрагентам, если те не готовы под этим подписаться.
В списке — летательные и космические аппараты и их части (группа 88 внешнеторговой номенклатуры), определенные авиационные товары из других групп (в том числе турбовинтовые и авиационные двигатели внутреннего сгорания, шины для воздушных судов, антенные отражатели, накладки тормозных колодок), авиационное топливо, боевое стрелковое оружие, товары двойного назначения и "продвинутые технологические товары, использующиеся в российских оружейных системах".
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Экспортный контроль

Контроль экспорта — достаточно распространенная практика, отмечают специалисты.
"В России, например, для некоторых контрактов необходима лицензия ФСТЭК, которую не дадут без запрета на перепродажу. Также зачастую требуется "импортный" сертификат, гарантирующий непередачу контролируемых товаров в третьи страны. В отношении такой продукции, в отличие от той, что идет сейчас параллельным импортом, таможенные службы проявляют большую осмотрительность", — отмечает Олег Иванов, старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ имени Плеханова.
Поэтому, с одной стороны, уже ставшие привычными для России схемы ввоза через третьи страны действительно усложнятся.
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А как следить будут

С другой — все зависит от механизмов контроля. И здесь ситуация может сложиться не так, как рассчитывают в ЕС. Мало просто распорядиться: "Не торгуйте с Россией". Нужно еще и убедиться в выполнении приказа.
В обновленном санкционном списке (опубликован ЕС) основные поставщики на мировой рынок — США и Германия.
«

"Если американские и немецкие посольские работники по всему миру примутся дотошно обзванивать компании, приезжать в офисы и на склады с обысками — тогда, конечно, указания Брюсселя выполнят. Но вряд ли им это позволят сделать", — говорит Магомет Яндиев, доцент МГУ.

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Очевидные сложности

На большие трудности с реализацией принципа "Без России" обращают внимание и в международной юридической компании Baker McKenzie.
Например, новые контракты должны включать в себя "адекватные средства правовой защиты" для борьбы с обходом экспортных запретов. Предполагается, что, если условие нарушено, европейские поставщики могут разорвать контракт или потребовать неустойку.
«

На практике с контрагентом из третьей страны, не связанным санкциями ЕС, по этому пункту наверняка возникнут проблемы, указывают юристы.

Предложенная Еврокомиссией формулировка очень широка и требует от контрагента много усилий.
«

"Еще неизвестно, как партнеры на это отреагируют, — подчеркивают в Gleiss Lutz, одной из крупнейших юридических фирм Германии.

А правоприменение при отсутствии выстроенной системы контроля всегда под большим вопросом.
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Друзья помогут

В качестве примера можно привести Малайзию, от сотрудничества с Россией не отказывавшуюся. Торговые войны между Вашингтоном и Пекином привели к значительному росту полупроводниковой промышленности в этой стране.
«

"Принимая во внимание, что микроэлектроника сегодня зависит от неона, ведущие поставщики которого — Китай и Россия, в случае сближения на этой почве может образоваться взаимовыгодный стратегический технологический альянс. Это ослабит негативные последствия санкций ЕС", — полагает Олег Иванов.

Да и схемы уже отработаны: удлиненные цепочки поставок, перепродажа через промежуточные компании.
Разумеется, издержки увеличатся, утаить крупные детали, узлы, агрегаты будет несколько труднее, чем раньше, уточняет Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Президентской академии.
Тем не менее путь для реэкспорта по-прежнему найдется — через посредников, уверена Юлия Кузнецова, инвестиционный советник. Добавятся промежуточные контрагенты, грузы переоформят. В итоге без санкционных товаров не останутся ни Россия, ни Европа.
 
ЭкономикаРоссияЕвропаЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииЭкспортИмпорт
 
 
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