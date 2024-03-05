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В МАИ придумали, как увеличить дальность полета водородных самолетов - РИА Новости, 05.03.2024
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Наука
 
03:16 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/samolety-1931124050.html
В МАИ придумали, как увеличить дальность полета водородных самолетов
В МАИ придумали, как увеличить дальность полета водородных самолетов - РИА Новости, 05.03.2024
В МАИ придумали, как увеличить дальность полета водородных самолетов
Учёные МАИ разработали новую технологию охлаждения электронных преобразователей водородных самолётов их же топливом, за счёт которой можно снизить массу... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T03:16
2024-03-05T03:16
наука
технологии
россия
московский авиационный институт
общество
наука
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Учёные МАИ разработали новую технологию охлаждения электронных преобразователей водородных самолётов их же топливом, за счёт которой можно снизить массу воздушного судна и увеличить продолжительность полёта, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "Учёные института №3 "Системы управления, информатика и электроэнергетика" МАИ создали технологию, которая позволит снизить массу и повысить энергоэффективность перспективных самолётов на водородном топливе", - говорится в сообщении. Отмечается, что учёные предлагают для охлаждения силовых электронных преобразователей на борту воздушного судна сжиженный водород. Таким образом, по данным разработчиков, можно значительно увеличить КПД преобразователя по сравнению с классическими типами охлаждения. "Создание самолёта с гибридной силовой установкой, использующей водород в качестве топливного элемента, – перспективное направление развития авиационной отрасли. Над проектами в этой области сегодня работают ведущие авиационные компании России и мира. Гибридизация двигателя поможет уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу и увеличить продолжительность полёта в несколько раз", - приводит пресс-служба слова аспиранта Михаила Остапчука. Он пояснил, что классические системы охлаждения, использующие воздух, воду или другие жидкости, повышают общую массу компонентов воздушного судна. Водородное топливо и так находится на борту, поэтому подавать его в охлаждающий контур было бы гораздо более эффективнее. "Кроме того, эксперименты показали, что сверхнизкая температура даёт эффект повышения электрической проводимости и снижения пульсаций: тем самым мы увеличиваем КПД и, как следствие, уменьшаем расход топлива, - добавил Остапчук. Отмечается, что прототип такого криогенного преобразователя уже испытан, сейчас учёные прорабатывают его внедрение. Кроме того, эту технологию можно использовать не только в авиации, но и в других системах, где есть криогенные температуры, в том числе в сверхпроводниковых МРТ или, например, в тепловых электростанциях на сжиженном природном газе.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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технологии, россия, московский авиационный институт, общество, наука
Наука, Технологии, Россия, Московский авиационный институт, Общество, Наука
В МАИ придумали, как увеличить дальность полета водородных самолетов

Ученые МАИ придумали, как увеличить дальность полета водородных самолетов

© Depositphotos.com / motortionОпыты в лаборатории
Опыты в лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Depositphotos.com / motortion
Опыты в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Учёные МАИ разработали новую технологию охлаждения электронных преобразователей водородных самолётов их же топливом, за счёт которой можно снизить массу воздушного судна и увеличить продолжительность полёта, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
«
"Учёные института №3 "Системы управления, информатика и электроэнергетика" МАИ создали технологию, которая позволит снизить массу и повысить энергоэффективность перспективных самолётов на водородном топливе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учёные предлагают для охлаждения силовых электронных преобразователей на борту воздушного судна сжиженный водород. Таким образом, по данным разработчиков, можно значительно увеличить КПД преобразователя по сравнению с классическими типами охлаждения.
"Создание самолёта с гибридной силовой установкой, использующей водород в качестве топливного элемента, – перспективное направление развития авиационной отрасли. Над проектами в этой области сегодня работают ведущие авиационные компании России и мира. Гибридизация двигателя поможет уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу и увеличить продолжительность полёта в несколько раз", - приводит пресс-служба слова аспиранта Михаила Остапчука.
Он пояснил, что классические системы охлаждения, использующие воздух, воду или другие жидкости, повышают общую массу компонентов воздушного судна. Водородное топливо и так находится на борту, поэтому подавать его в охлаждающий контур было бы гораздо более эффективнее.
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"Кроме того, эксперименты показали, что сверхнизкая температура даёт эффект повышения электрической проводимости и снижения пульсаций: тем самым мы увеличиваем КПД и, как следствие, уменьшаем расход топлива, - добавил Остапчук.
Отмечается, что прототип такого криогенного преобразователя уже испытан, сейчас учёные прорабатывают его внедрение.
Кроме того, эту технологию можно использовать не только в авиации, но и в других системах, где есть криогенные температуры, в том числе в сверхпроводниковых МРТ или, например, в тепловых электростанциях на сжиженном природном газе.
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