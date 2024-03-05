https://ria.ru/20240305/samolet-1931135761.html

В США потерпел крушение самолет, есть погибшие

В США потерпел крушение самолет, есть погибшие - РИА Новости, 05.03.2024

В США потерпел крушение самолет, есть погибшие

Одномоторный самолет потерпел крушение у шоссе I-40 в американском штате Теннесси, несколько человек на борту погибли, сообщила полиция города Нэшвилл в соцсети РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T08:17

2024-03-05T08:17

2024-03-05T09:17

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Одномоторный самолет потерпел крушение у шоссе I-40 в американском штате Теннесси, несколько человек на борту погибли, сообщила полиция города Нэшвилл в соцсети Х. "Одномоторный самолет разбился возле ведущих на восток полос шоссе I-40… Несколько человек на борту погибли", - говорится в заявлении правоохранителей. Отмечается, что полиция продолжает работы, чтобы установить, откуда направлялся разбившийся самолет.

https://ria.ru/20240224/vertolet-1929230296.html

теннесси

нэшвилл

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в мире, теннесси, нэшвилл, сша