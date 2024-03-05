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В США потерпел крушение самолет, есть погибшие - РИА Новости, 05.03.2024
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08:17 05.03.2024 (обновлено: 09:17 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/samolet-1931135761.html
В США потерпел крушение самолет, есть погибшие
В США потерпел крушение самолет, есть погибшие - РИА Новости, 05.03.2024
В США потерпел крушение самолет, есть погибшие
Одномоторный самолет потерпел крушение у шоссе I-40 в американском штате Теннесси, несколько человек на борту погибли, сообщила полиция города Нэшвилл в соцсети РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T08:17
2024-03-05T09:17
в мире
теннесси
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Одномоторный самолет потерпел крушение у шоссе I-40 в американском штате Теннесси, несколько человек на борту погибли, сообщила полиция города Нэшвилл в соцсети Х. "Одномоторный самолет разбился возле ведущих на восток полос шоссе I-40… Несколько человек на борту погибли", - говорится в заявлении правоохранителей. Отмечается, что полиция продолжает работы, чтобы установить, откуда направлялся разбившийся самолет.
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в мире, теннесси, нэшвилл, сша
В мире, Теннесси, Нэшвилл, США
В США потерпел крушение самолет, есть погибшие

В штате Теннесси разбился одномоторный самолет, несколько человек погибли

© AP Photo / George Walker IVМесто крушения самолета в Нэшвилле, штат Теннеси. 5 марта 2024
Место крушения самолета в Нэшвилле, штат Теннеси. 5 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / George Walker IV
Место крушения самолета в Нэшвилле, штат Теннеси. 5 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Одномоторный самолет потерпел крушение у шоссе I-40 в американском штате Теннесси, несколько человек на борту погибли, сообщила полиция города Нэшвилл в соцсети Х.
"Одномоторный самолет разбился возле ведущих на восток полос шоссе I-40… Несколько человек на борту погибли", - говорится в заявлении правоохранителей.
Отмечается, что полиция продолжает работы, чтобы установить, откуда направлялся разбившийся самолет.
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В миреТеннессиНэшвиллСША
 
 
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