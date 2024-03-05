https://ria.ru/20240305/samara-1931180953.html

Предмет, обнаруженный на железной дороге возле Самары, оказался безопасным

Предмет, обнаруженный на железной дороге возле Самары, оказался безопасным - РИА Новости, 05.03.2024

Предмет, обнаруженный на железной дороге возле Самары, оказался безопасным

Специалисты обследовали посторонний предмет и убедились в безопасности пропуска поездов на перегоне Жигулевское море - Химзаводская в Самарской области,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T12:19

2024-03-05T12:19

2024-03-05T12:19

происшествия

самара

самарская область

куйбышевская железная дорога

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САМАРА, 5 мар - РИА Новости. Специалисты обследовали посторонний предмет и убедились в безопасности пропуска поездов на перегоне Жигулевское море - Химзаводская в Самарской области, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги в своем Telegram-канале. Ранее в пресс-службе Куйбышевской ЖД сообщили, что во вторник на указанном перегоне был обнаружен посторонний предмет, движение поездов было приостановлено. "Специалисты провели обследование постороннего предмета и убедились в безопасности пропуска поездов на перегоне Жигулевское Море – Химзаводская. В настоящий момент поезда следуют своими маршрутами", - говорится в сообщении. Из-за инцидента был задержан пассажирский поезд №66 Москва – Тольятти и пригородные поезда №7111 Самара – Тольятти, №7118 Тольятти – Самара. Сейчас Куйбышевская ЖД принимает необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график.

https://ria.ru/20240304/most-1930938030.html

самара

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, самара, самарская область, куйбышевская железная дорога