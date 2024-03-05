https://ria.ru/20240305/samara-1931180953.html
Предмет, обнаруженный на железной дороге возле Самары, оказался безопасным
Предмет, обнаруженный на железной дороге возле Самары, оказался безопасным - РИА Новости, 05.03.2024
Предмет, обнаруженный на железной дороге возле Самары, оказался безопасным
Специалисты обследовали посторонний предмет и убедились в безопасности пропуска поездов на перегоне Жигулевское море - Химзаводская в Самарской области,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:19
2024-03-05T12:19
2024-03-05T12:19
происшествия
самара
самарская область
куйбышевская железная дорога
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САМАРА, 5 мар - РИА Новости. Специалисты обследовали посторонний предмет и убедились в безопасности пропуска поездов на перегоне Жигулевское море - Химзаводская в Самарской области, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги в своем Telegram-канале. Ранее в пресс-службе Куйбышевской ЖД сообщили, что во вторник на указанном перегоне был обнаружен посторонний предмет, движение поездов было приостановлено. "Специалисты провели обследование постороннего предмета и убедились в безопасности пропуска поездов на перегоне Жигулевское Море – Химзаводская. В настоящий момент поезда следуют своими маршрутами", - говорится в сообщении. Из-за инцидента был задержан пассажирский поезд №66 Москва – Тольятти и пригородные поезда №7111 Самара – Тольятти, №7118 Тольятти – Самара. Сейчас Куйбышевская ЖД принимает необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график.
https://ria.ru/20240304/most-1930938030.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, самарская область, куйбышевская железная дорога
Происшествия, Самара, Самарская область, Куйбышевская железная дорога
Предмет, обнаруженный на железной дороге возле Самары, оказался безопасным
Под Самарой возобновили движение на перегоне Жигулевское море — Химзаводская