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Предмет, обнаруженный на железной дороге возле Самары, оказался безопасным - РИА Новости, 05.03.2024
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12:19 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/samara-1931180953.html
Предмет, обнаруженный на железной дороге возле Самары, оказался безопасным
Предмет, обнаруженный на железной дороге возле Самары, оказался безопасным - РИА Новости, 05.03.2024
Предмет, обнаруженный на железной дороге возле Самары, оказался безопасным
Специалисты обследовали посторонний предмет и убедились в безопасности пропуска поездов на перегоне Жигулевское море - Химзаводская в Самарской области,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:19
2024-03-05T12:19
происшествия
самара
самарская область
куйбышевская железная дорога
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САМАРА, 5 мар - РИА Новости. Специалисты обследовали посторонний предмет и убедились в безопасности пропуска поездов на перегоне Жигулевское море - Химзаводская в Самарской области, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги в своем Telegram-канале. Ранее в пресс-службе Куйбышевской ЖД сообщили, что во вторник на указанном перегоне был обнаружен посторонний предмет, движение поездов было приостановлено. "Специалисты провели обследование постороннего предмета и убедились в безопасности пропуска поездов на перегоне Жигулевское Море – Химзаводская. В настоящий момент поезда следуют своими маршрутами", - говорится в сообщении. Из-за инцидента был задержан пассажирский поезд №66 Москва – Тольятти и пригородные поезда №7111 Самара – Тольятти, №7118 Тольятти – Самара. Сейчас Куйбышевская ЖД принимает необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график.
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происшествия, самара, самарская область, куйбышевская железная дорога
Происшествия, Самара, Самарская область, Куйбышевская железная дорога
Предмет, обнаруженный на железной дороге возле Самары, оказался безопасным

Под Самарой возобновили движение на перегоне Жигулевское море — Химзаводская

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛокомотив на железнодорожных путях в Самаре
Локомотив на железнодорожных путях в Самаре - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Локомотив на железнодорожных путях в Самаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 5 мар - РИА Новости. Специалисты обследовали посторонний предмет и убедились в безопасности пропуска поездов на перегоне Жигулевское море - Химзаводская в Самарской области, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги в своем Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе Куйбышевской ЖД сообщили, что во вторник на указанном перегоне был обнаружен посторонний предмет, движение поездов было приостановлено.
"Специалисты провели обследование постороннего предмета и убедились в безопасности пропуска поездов на перегоне Жигулевское Море – Химзаводская. В настоящий момент поезда следуют своими маршрутами", - говорится в сообщении.
Из-за инцидента был задержан пассажирский поезд №66 МоскваТольятти и пригородные поезда №7111 Самара – Тольятти, №7118 Тольятти – Самара. Сейчас Куйбышевская ЖД принимает необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график.
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ПроисшествияСамараСамарская областьКуйбышевская железная дорога
 
 
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