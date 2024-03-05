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МИД Венгрии отказался поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО - РИА Новости, 05.03.2024
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16:36 05.03.2024 (обновлено: 17:06 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/ryutte-1931260811.html
МИД Венгрии отказался поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
МИД Венгрии отказался поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО - РИА Новости, 05.03.2024
МИД Венгрии отказался поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
Венгрия не поддержит кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, потому что он хотел поставить Будапешт на колени, РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:36
2024-03-05T17:06
в мире
нато
венгрия
нидерланды
марк рютте
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 5 мар - РИА Новости. Венгрия не поддержит кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, потому что он хотел поставить Будапешт на колени, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Газета Politico сообщала, что две трети стран альянса, в том числе президент США Джо Байден, поддерживают кандидатуру нидерландского премьера в качестве нового генсека организации. Для принятия решения НАТО нужно единогласие, к настоящему времени о поддержке Рютте заявили Великобритания, ФРГ и Франция."Я могу сказать только одно: мы совершенно точно не можем поддержать выбор на пост генерального секретаря НАТО такого человека, который раньше хотел поставить Венгрию на колени. Было бы очень странно, если бы венгерское правительство поддержало такую кандидатуру", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети.Рютте ранее не раз критиковал венгерскую политику, в частности заявлял, что Венгрия больше не может быть членом Евросоюза после принятия закона о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних.Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет - с 1971 года. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.Румынские СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили о намерении этой страны предложить своего кандидата - действующего президента Румынии Клауса Йоханниса. Ранее в 2022 году румынский лидер не отрицал намерений баллотироваться на пост главы НАТО по истечении президентского мандата. Выборы главы Румынии запланированы осенью текущего года.Издание Politico сообщило ранее, что страны на востоке Европы считают, что неправильно назначать генсеком НАТО политика, который, находясь во главе Нидерландов, не смог добиться показателя расходов на оборону, составляющего 2% от ВВП.В январе нидерландское издание NRC сообщало, что премьер Нидерландов Марк Рютте скрывает политически нежелательную информацию об Израиле, чтобы не обидеть США и защитить перспективу своей будущей работы на посту генсека НАТО.
https://ria.ru/20230626/nato-1880352224.html
https://ria.ru/20240222/ryutte-1929085855.html
https://ria.ru/20240219/lyayen-1928127200.html
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в мире, нато, венгрия, нидерланды, марк рютте, петер сийярто
В мире, НАТО, Венгрия, Нидерланды, Марк Рютте, Петер Сийярто
МИД Венгрии отказался поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Сийярто: Венгрия никогда не поддержит кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 5 мар - РИА Новости. Венгрия не поддержит кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, потому что он хотел поставить Будапешт на колени, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Газета Politico сообщала, что две трети стран альянса, в том числе президент США Джо Байден, поддерживают кандидатуру нидерландского премьера в качестве нового генсека организации. Для принятия решения НАТО нужно единогласие, к настоящему времени о поддержке Рютте заявили Великобритания, ФРГ и Франция.
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"Я могу сказать только одно: мы совершенно точно не можем поддержать выбор на пост генерального секретаря НАТО такого человека, который раньше хотел поставить Венгрию на колени. Было бы очень странно, если бы венгерское правительство поддержало такую кандидатуру", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети.
Рютте ранее не раз критиковал венгерскую политику, в частности заявлял, что Венгрия больше не может быть членом Евросоюза после принятия закона о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних.
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Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет - с 1971 года. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.
Румынские СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили о намерении этой страны предложить своего кандидата - действующего президента Румынии Клауса Йоханниса. Ранее в 2022 году румынский лидер не отрицал намерений баллотироваться на пост главы НАТО по истечении президентского мандата. Выборы главы Румынии запланированы осенью текущего года.
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Издание Politico сообщило ранее, что страны на востоке Европы считают, что неправильно назначать генсеком НАТО политика, который, находясь во главе Нидерландов, не смог добиться показателя расходов на оборону, составляющего 2% от ВВП.
В январе нидерландское издание NRC сообщало, что премьер Нидерландов Марк Рютте скрывает политически нежелательную информацию об Израиле, чтобы не обидеть США и защитить перспективу своей будущей работы на посту генсека НАТО.
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