https://ria.ru/20240305/rakova-1931161801.html

Суд в Москве возобновил следствие по делу Раковой и Зуева

Суд в Москве возобновил следствие по делу Раковой и Зуева - РИА Новости, 05.03.2024

Суд в Москве возобновил следствие по делу Раковой и Зуева

Никулинский суд Москвы возобновил судебное следствие по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T11:13

2024-03-05T11:13

2024-03-05T11:13

происшествия

москва

россия

марина ракова

сергей зуев

московская высшая школа социальных и экономических наук

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Никулинский суд Москвы возобновил судебное следствие по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева о хищении 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости. "Так как непонятна позиция Инкина, мы сейчас изучим её и судебно-психиатрическую экспертизу в отношении Раковой, судебное следствие возобновлено", - сказал судья Алексей Бобков. После этого он объявил перерыв 15 минут для согласования позиции защиты с Инкиным. Кроме того, в дело вступил новый прокурор. Другие фигуранты - проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Иван Федотов, бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгений Зак и Евгений Инкин, юрисконсульт "Шанинки" Кристина Крючкова, гражданский муж Раковой Артур Стеценко. Следствие сочло, что фигуранты занимались фиктивным трудоустройством сотрудников Минпросвещения в структурные подразделения РАНХиГС, а также разворовывали бюджетные средства на договорах с "Шанинкой" в рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" нацпроекта "Образование" в 2019-2020 годах. Общий ущерб от их действий оценен в 50 миллионов рублей. Как сообщала столичная прокуратура, вину фигуранты признали, а "причиненный преступлениями ущерб возместили частично". В ходе следствия их выпустили из СИЗО. Зуев в марте 2023 года был снят с должности ректора "Шанинки".

https://ria.ru/20240131/eks-zamministr-1924688819.html

https://ria.ru/20230309/shaninka-1856753167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, марина ракова, сергей зуев, московская высшая школа социальных и экономических наук