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Суд в Москве возобновил следствие по делу Раковой и Зуева - РИА Новости, 05.03.2024
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11:13 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/rakova-1931161801.html
Суд в Москве возобновил следствие по делу Раковой и Зуева
Суд в Москве возобновил следствие по делу Раковой и Зуева - РИА Новости, 05.03.2024
Суд в Москве возобновил следствие по делу Раковой и Зуева
Никулинский суд Москвы возобновил судебное следствие по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:13
2024-03-05T11:13
происшествия
москва
россия
марина ракова
сергей зуев
московская высшая школа социальных и экономических наук
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Никулинский суд Москвы возобновил судебное следствие по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева о хищении 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости. "Так как непонятна позиция Инкина, мы сейчас изучим её и судебно-психиатрическую экспертизу в отношении Раковой, судебное следствие возобновлено", - сказал судья Алексей Бобков. После этого он объявил перерыв 15 минут для согласования позиции защиты с Инкиным. Кроме того, в дело вступил новый прокурор. Другие фигуранты - проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Иван Федотов, бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгений Зак и Евгений Инкин, юрисконсульт "Шанинки" Кристина Крючкова, гражданский муж Раковой Артур Стеценко. Следствие сочло, что фигуранты занимались фиктивным трудоустройством сотрудников Минпросвещения в структурные подразделения РАНХиГС, а также разворовывали бюджетные средства на договорах с "Шанинкой" в рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" нацпроекта "Образование" в 2019-2020 годах. Общий ущерб от их действий оценен в 50 миллионов рублей. Как сообщала столичная прокуратура, вину фигуранты признали, а "причиненный преступлениями ущерб возместили частично". В ходе следствия их выпустили из СИЗО. Зуев в марте 2023 года был снят с должности ректора "Шанинки".
https://ria.ru/20240131/eks-zamministr-1924688819.html
https://ria.ru/20230309/shaninka-1856753167.html
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происшествия, москва, россия, марина ракова, сергей зуев, московская высшая школа социальных и экономических наук
Происшествия, Москва, Россия, Марина Ракова, Сергей Зуев, Московская высшая школа социальных и экономических наук
Суд в Москве возобновил следствие по делу Раковой и Зуева

Суд вместо оглашения приговора по делу Раковой и Зуева возобновил следствие

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова
Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Никулинский суд Москвы возобновил судебное следствие по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева о хищении 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.
"Так как непонятна позиция Инкина, мы сейчас изучим её и судебно-психиатрическую экспертизу в отношении Раковой, судебное следствие возобновлено", - сказал судья Алексей Бобков. После этого он объявил перерыв 15 минут для согласования позиции защиты с Инкиным. Кроме того, в дело вступил новый прокурор.
Заседание суда по делу экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Для экс-замминистра просвещения Раковой запросили восемь лет колонии
31 января, 22:48
Другие фигуранты - проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Иван Федотов, бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгений Зак и Евгений Инкин, юрисконсульт "Шанинки" Кристина Крючкова, гражданский муж Раковой Артур Стеценко.
Следствие сочло, что фигуранты занимались фиктивным трудоустройством сотрудников Минпросвещения в структурные подразделения РАНХиГС, а также разворовывали бюджетные средства на договорах с "Шанинкой" в рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" нацпроекта "Образование" в 2019-2020 годах. Общий ущерб от их действий оценен в 50 миллионов рублей.
Как сообщала столичная прокуратура, вину фигуранты признали, а "причиненный преступлениями ущерб возместили частично". В ходе следствия их выпустили из СИЗО. Зуев в марте 2023 года был снят с должности ректора "Шанинки".
Здание МВШСЭН - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
"Шанинка" получила нового ректора
9 марта 2023, 13:50
 
ПроисшествияМоскваРоссияМарина РаковаСергей ЗуевМосковская высшая школа социальных и экономических наук
 
 
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