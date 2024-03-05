https://ria.ru/20240305/rada-1931209683.html

В Раде заявили о парламентском кризисе на Украине

В Раде заявили о парламентском кризисе на Украине - РИА Новости, 05.03.2024

В Раде заявили о парламентском кризисе на Украине

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале заявил о парламентском кризисе в стране, по его словам, в парламенте сейчас бардак. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:58

2024-03-05T13:58

2024-03-05T13:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей гончаренко

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале заявил о парламентском кризисе в стране, по его словам, в парламенте сейчас бардак. Ранее во вторник Гончаренко заявил об отмене запланированных на эту неделю заседаний парламента из-за скандала с запретом выезда депутатам в командировки и возможной нехватки голосов для принятия законопроектов. "Немножко о ситуации в Раде. Мы вошли в парламентский кризис. Это просто бардак. Знаете кто больше всего подал поправок к правительственному законопроекту о мобилизации? Слуги народа (фракция "Слуга народа" - ред.). То есть те, которые выбирали это правительство, не соглашаются с подготовленным правительством законопроектом", - написал Гончаренко. По его словам, отмена запланированных на эту неделю заседаний - бардак, поскольку парламент и так собирается всего четыре-пять раз в месяц. "Нам надо собраться всем и поговорить, что происходит в Раде. Стране нужен прямо сейчас закон о мобилизации. Хватит играть в выборы. У нас очень большие проблемы на фронте", - добавил Гончаренко. Накануне украинское издание "Страна" со ссылкой на источник сообщило, что растет число депутатов Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа", которые хотят досрочно сложить мандат. Среди причин было указано то, что руководство фракции не посвящает рядовых членов в ее планы, а просто говорит, за что голосовать. На Украине никак не могут принять законопроект об усилении мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.

https://ria.ru/20240304/rada-1931011359.html

https://ria.ru/20240304/ukraina-1931006758.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины