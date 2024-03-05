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Продолжительность рабочего дня россиян установила новый рекорд, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2024
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03:41 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/rabota-1931124871.html
Продолжительность рабочего дня россиян установила новый рекорд, пишут СМИ
Продолжительность рабочего дня россиян установила новый рекорд, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2024
Продолжительность рабочего дня россиян установила новый рекорд, пишут СМИ
Средняя продолжительность рабочего дня россиян в 2023 году стала рекордной – 7,17 часа, это самый высокий показатель за 19 лет, сообщает РБК со ссылкой на... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T03:41
2024-03-05T03:41
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
внии труда
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Средняя продолжительность рабочего дня россиян в 2023 году стала рекордной – 7,17 часа, это самый высокий показатель за 19 лет, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. "В 2023 году средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России составила 7,17 часа, увеличившись на 0,9% (или 4 минуты) по сравнению с результатом предыдущего года... В среднем за год продолжительность рабочего времени в расчете на одного работника выросла на 17,3 часа, до 1,77 тысячи часов", - говорится в сообщении. Как отмечает газета, показатели продолжительности рабочего времени в 2023 году стали рекордными за весь период доступной статистики на сайте Росстата, начиная с 2005 года. Предыдущий максимум был зафиксирован в допандемическом 2019 году — тогда средняя длительность рабочего дня составляла 7,15 часа, а за год средний работник отрабатывал 1,76 тысячи часов. Однако на фоне роста безработицы и локдаунов в 2020 году произошел откат назад — до 7,06 часа в день и 1,74 тысячи часов в год соответственно. Уточняется, что подобные данные Росстата могут быть связаны прежде всего с дефицитом рабочей силы в России. "Увеличение продолжительности среднего отработанного времени происходит на фоне высокой загрузки производственных мощностей. При этом продолжительность рабочего дня варьируется в зависимости от отрасли. Небольшой рост связан с выходом работников из режима неполного рабочего времени, а также с минимизацией производственных простоев", - сообщили газете в ВНИИ труда Минтруда РФ. В Росстате отметили, что наиболее длинный рабочий день в 2023 году был у сотрудников сферы рыболовства и рыбоводства — в среднем они работали по 8,21 часа. На втором месте оказались работники, занимающиеся административной деятельностью и оказанием сопутствующих услуг (турагенты, деятельность обслуживания зданий и территорий (7,61 часа); на третьем месте - сотрудники, работающие в сфере добычи металлических руд (7,6 часа). Наименьшее количество часов в день работали сотрудники воздушного и космического транспорта (6,14 часа), занятые в сфере добычи угля (6,56 часа), нефти и газа (6,86 часа), образования (6,8 часа). Меньше всего показатели оказались у работников в отрасли производства нефтепродуктов (6,95 часа), а также занятых в ремонте и монтаже машин и оборудования (6,97 часа).
https://ria.ru/20240124/sokraschenie-1923146757.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), внии труда, общество
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), ВНИИ труда, Общество
Продолжительность рабочего дня россиян установила новый рекорд, пишут СМИ

РБК: продолжительность рабочего дня россиян в 2023 году установила новый рекорд

© iStock.com / KatarzynaBialasiewiczПлотник во время работы в мастерской
Плотник во время работы в мастерской - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© iStock.com / KatarzynaBialasiewicz
Плотник во время работы в мастерской. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Средняя продолжительность рабочего дня россиян в 2023 году стала рекордной – 7,17 часа, это самый высокий показатель за 19 лет, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
«
"В 2023 году средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России составила 7,17 часа, увеличившись на 0,9% (или 4 минуты) по сравнению с результатом предыдущего года... В среднем за год продолжительность рабочего времени в расчете на одного работника выросла на 17,3 часа, до 1,77 тысячи часов", - говорится в сообщении.
Как отмечает газета, показатели продолжительности рабочего времени в 2023 году стали рекордными за весь период доступной статистики на сайте Росстата, начиная с 2005 года. Предыдущий максимум был зафиксирован в допандемическом 2019 году — тогда средняя длительность рабочего дня составляла 7,15 часа, а за год средний работник отрабатывал 1,76 тысячи часов. Однако на фоне роста безработицы и локдаунов в 2020 году произошел откат назад — до 7,06 часа в день и 1,74 тысячи часов в год соответственно.
Уточняется, что подобные данные Росстата могут быть связаны прежде всего с дефицитом рабочей силы в России.
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"Увеличение продолжительности среднего отработанного времени происходит на фоне высокой загрузки производственных мощностей. При этом продолжительность рабочего дня варьируется в зависимости от отрасли. Небольшой рост связан с выходом работников из режима неполного рабочего времени, а также с минимизацией производственных простоев", - сообщили газете в ВНИИ труда Минтруда РФ.
В Росстате отметили, что наиболее длинный рабочий день в 2023 году был у сотрудников сферы рыболовства и рыбоводства — в среднем они работали по 8,21 часа. На втором месте оказались работники, занимающиеся административной деятельностью и оказанием сопутствующих услуг (турагенты, деятельность обслуживания зданий и территорий (7,61 часа); на третьем месте - сотрудники, работающие в сфере добычи металлических руд (7,6 часа).
Наименьшее количество часов в день работали сотрудники воздушного и космического транспорта (6,14 часа), занятые в сфере добычи угля (6,56 часа), нефти и газа (6,86 часа), образования (6,8 часа). Меньше всего показатели оказались у работников в отрасли производства нефтепродуктов (6,95 часа), а также занятых в ремонте и монтаже машин и оборудования (6,97 часа).
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