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Система ПВО сбила украинский МиГ-29 в Николаевской области - РИА Новости, 05.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 05.03.2024 (обновлено: 15:24 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/pvo-1931233884.html
Система ПВО сбила украинский МиГ-29 в Николаевской области
Система ПВО сбила украинский МиГ-29 в Николаевской области - РИА Новости, 05.03.2024
Система ПВО сбила украинский МиГ-29 в Николаевской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 112 беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:18
2024-03-05T15:24
специальная военная операция на украине
николаевская область
россия
миг-29
безопасность
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 112 беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе, в районах населенных пунктов Песчаное, Никольское, Старомихайловка, Ласточкино Донецкой Народной Республики и Романовское Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 576 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14305 беспилотных летательных аппаратов, 479 зенитных ракетных комплексов, 15360 танков и других боевых бронированных машин, 1233 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8299 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19365 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240305/ukraina-1931117963.html
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николаевская область, россия, миг-29, безопасность, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Россия, МиГ-29, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
Система ПВО сбила украинский МиГ-29 в Николаевской области

Минобороны: ПВО сбила украинский МиГ-29 возле Любомировки в Николаевской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 112 беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе, в районах населенных пунктов Песчаное, Никольское, Старомихайловка, Ласточкино Донецкой Народной Республики и Романовское Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 576 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14305 беспилотных летательных аппаратов, 479 зенитных ракетных комплексов, 15360 танков и других боевых бронированных машин, 1233 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8299 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19365 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьРоссияМиГ-29БезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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