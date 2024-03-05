https://ria.ru/20240305/putin-1931337492.html

Путин пообещал аграриям рассмотреть вопрос о введении единой ставки НДС

Путин пообещал аграриям рассмотреть вопрос о введении единой ставки НДС - РИА Новости, 05.03.2024

Путин пообещал аграриям рассмотреть вопрос о введении единой ставки НДС

Президент России Владимир Путин пообещал аграриям рассмотреть вопрос о введении единой ставки 10% для импортного материала и для отечественного. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T22:49

2024-03-05T22:49

2024-03-05T22:49

экономика

россия

владимир путин

ставропольский край

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал аграриям рассмотреть вопрос о введении единой ставки 10% для импортного материала и для отечественного. Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса. К нему обратились с просьбой рассмотреть вопрос о введении единой ставки НДС 10% на все, как на импортный материал, так и на отечественный. "Мне кажется, что здесь НДС такой большой роли не играет. Посмотрим обязательно. Здесь преимущество, которое получили импортеры, было связано как раз с тем, о чем вы сказали. Не было своих материалов и так далее. Сейчас это все выравнивается, просто эти льготы не будут продлены после 1 января 2025 года. Так что произойдет уравнивание базовых параметров", - ответил Путин. Он отметил, что нужно посмотреть в целом, как складываются отношения между импортерами и отечественными производителями. "Конечно, нам свои-то дороги. Это в первую очередь, извините за моветон, нафига нам эти импортеры, если свои могут производить? Конечно, вам приоритет. Дело только в том, что своего не было, и вынуждены были подтягивать объемы производства", - подчеркнул Путин. "Дело в том, что они просто возражают обычно против коверкания самой налоговой системы. Все время стремятся к тому, чтобы сократить количество всяких изъятий и отходов от правил общих. Но тем не менее поработаем обязательно. Надо исходить из реалий производства, из реалий того, что на рынке складывается", - добавил президент.

https://ria.ru/20240305/putin-1931335912.html

https://ria.ru/20240305/lgoty-1931331667.html

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экономика, россия, владимир путин, ставропольский край