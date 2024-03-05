https://ria.ru/20240305/putin-1931335380.html
Путин пообещал помочь с продвижением российского мороженого за рубежом
Путин пообещал помочь с продвижением российского мороженого за рубежом - РИА Новости, 05.03.2024
Путин пообещал помочь с продвижением российского мороженого за рубежом
Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с Российским экспортным центром, чтобы помочь с продвижением отечественного мороженого на зарубежных рынках. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T22:24
2024-03-05T22:24
2024-03-05T22:39
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с Российским экспортным центром, чтобы помочь с продвижением отечественного мороженого на зарубежных рынках.Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса. Коммерческий директор ООО "Иль Мио Мороженко" Ирина Гармаева на встрече попросила президента помочь с продвижением продукции на зарубежных рынках."У нас же есть Российский экспортный центр, который работает достаточно эффективно. Я обязательно с ними переговорю, чтобы вас поддержали", - заявил президент.
https://ria.ru/20240305/lgoty-1931331667.html
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россия, владимир путин, ставропольский край, в мире
Россия, Владимир Путин, Ставропольский край, В мире
Путин пообещал помочь с продвижением российского мороженого за рубежом
Путин пообещал проработать вопрос продвижения мороженого РФ на зарубежных рынках