https://ria.ru/20240305/putin-1931335380.html

Путин пообещал помочь с продвижением российского мороженого за рубежом

Путин пообещал помочь с продвижением российского мороженого за рубежом - РИА Новости, 05.03.2024

Путин пообещал помочь с продвижением российского мороженого за рубежом

Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с Российским экспортным центром, чтобы помочь с продвижением отечественного мороженого на зарубежных рынках. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T22:24

2024-03-05T22:24

2024-03-05T22:39

россия

владимир путин

ставропольский край

в мире

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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с Российским экспортным центром, чтобы помочь с продвижением отечественного мороженого на зарубежных рынках.Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса. Коммерческий директор ООО "Иль Мио Мороженко" Ирина Гармаева на встрече попросила президента помочь с продвижением продукции на зарубежных рынках."У нас же есть Российский экспортный центр, который работает достаточно эффективно. Я обязательно с ними переговорю, чтобы вас поддержали", - заявил президент.

https://ria.ru/20240305/lgoty-1931331667.html

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россия, владимир путин, ставропольский край, в мире