https://ria.ru/20240305/putin-1931332603.html

Путин рассказал о программе капитального ремонта школ

Путин рассказал о программе капитального ремонта школ - РИА Новости, 05.03.2024

Путин рассказал о программе капитального ремонта школ

Программа капитального ремонта школ - это не просто перекраска фасадов, а по сути реконструкция, такой же подход будет и при ремонте техникумов и вузов, заявил... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T21:59

2024-03-05T21:59

2024-03-05T21:59

общество

россия

владимир путин

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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Программа капитального ремонта школ - это не просто перекраска фасадов, а по сути реконструкция, такой же подход будет и при ремонте техникумов и вузов, заявил президент России Владимир Путин. Ранее в ходе обращения к Федеральному собранию Путин сообщил, что на программу ремонта учреждений среднего профессионального образования будет выделено 120 миллиардов рублей. На встрече президента с представителями агропромышленного комплекса один из ее участников обратил внимание на необходимость приведения в порядок школ, техникумов и колледжей. "Вы предлагаете делать глубокую реконструкцию. Но, на самом деле, так и происходит, это не просто капитальный ремонт (школ - ред.), это реальная глубокая реконструкция. Там появляются бассейны, новые совершенно учебные классы, современное оборудование. Это реальная реконструкция", - подчеркнул Путин. "То же самое постараемся сделать и в техникумах", - добавил он. Что касается вузов, на их ремонт будет выделено 124 миллиарда рублей, сообщил глава государства. "Исхожу из того, что там будут и общежития тоже строиться. И это тоже будет глубокая реконструкция, это не просто так фасады перекрасили и все, во всяком случае, то, что я видел до сих пор, и то, к чему мы стремились, - это именно реконструкция. То же самое будет касаться и соответствующих учреждений высшей школы", - отметил президент РФ.

https://ria.ru/20240229/kapremont-1930216169.html

https://ria.ru/20240305/shkola-1931319957.html

https://ria.ru/20240220/putin-1928600333.html

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общество, россия, владимир путин