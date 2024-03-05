https://ria.ru/20240305/putin-1931332603.html
Путин рассказал о программе капитального ремонта школ
Путин рассказал о программе капитального ремонта школ - РИА Новости, 05.03.2024
Путин рассказал о программе капитального ремонта школ
Программа капитального ремонта школ - это не просто перекраска фасадов, а по сути реконструкция, такой же подход будет и при ремонте техникумов и вузов, заявил... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T21:59
2024-03-05T21:59
2024-03-05T21:59
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Программа капитального ремонта школ - это не просто перекраска фасадов, а по сути реконструкция, такой же подход будет и при ремонте техникумов и вузов, заявил президент России Владимир Путин. Ранее в ходе обращения к Федеральному собранию Путин сообщил, что на программу ремонта учреждений среднего профессионального образования будет выделено 120 миллиардов рублей. На встрече президента с представителями агропромышленного комплекса один из ее участников обратил внимание на необходимость приведения в порядок школ, техникумов и колледжей. "Вы предлагаете делать глубокую реконструкцию. Но, на самом деле, так и происходит, это не просто капитальный ремонт (школ - ред.), это реальная глубокая реконструкция. Там появляются бассейны, новые совершенно учебные классы, современное оборудование. Это реальная реконструкция", - подчеркнул Путин. "То же самое постараемся сделать и в техникумах", - добавил он. Что касается вузов, на их ремонт будет выделено 124 миллиарда рублей, сообщил глава государства. "Исхожу из того, что там будут и общежития тоже строиться. И это тоже будет глубокая реконструкция, это не просто так фасады перекрасили и все, во всяком случае, то, что я видел до сих пор, и то, к чему мы стремились, - это именно реконструкция. То же самое будет касаться и соответствующих учреждений высшей школы", - отметил президент РФ.
https://ria.ru/20240229/kapremont-1930216169.html
https://ria.ru/20240305/shkola-1931319957.html
https://ria.ru/20240220/putin-1928600333.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о программе капитального ремонта школ
Путин назвал капремонт школ реконструкцией, а не просто перекраской фасадов
СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Программа капитального ремонта школ - это не просто перекраска фасадов, а по сути реконструкция, такой же подход будет и при ремонте техникумов и вузов, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее в ходе обращения к Федеральному собранию Путин сообщил, что на программу ремонта учреждений среднего профессионального образования будет выделено 120 миллиардов рублей.
На капремонт общежитий вузов и университетов выделят 124 миллиарда рублей
На встрече президента с представителями агропромышленного комплекса один из ее участников обратил внимание на необходимость приведения в порядок школ, техникумов и колледжей. "Вы предлагаете делать глубокую реконструкцию. Но, на самом деле, так и происходит, это не просто капитальный ремонт (школ - ред.), это реальная глубокая реконструкция. Там появляются бассейны, новые совершенно учебные классы, современное оборудование. Это реальная реконструкция", - подчеркнул Путин.
"То же самое постараемся сделать и в техникумах", - добавил он.
Путин поддержал идею о создании аграрных классов в школах
Что касается вузов, на их ремонт будет выделено 124 миллиарда рублей, сообщил глава государства.
"Исхожу из того, что там будут и общежития тоже строиться. И это тоже будет глубокая реконструкция, это не просто так фасады перекрасили и все, во всяком случае, то, что я видел до сих пор, и то, к чему мы стремились, - это именно реконструкция. То же самое будет касаться и соответствующих учреждений высшей школы", - отметил президент РФ.
Путин оценил проделанную работу по капремонту школ